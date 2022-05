Rune chokerede tennisverdenen med sejr

Den danske tenniskomet Holger Rune er braget ind på den helt store tennisscene ved årets French Open - hans første deltagelse som senior i turneringen.

Teenageren spillede sig mandag frem til kvartfinalen med en imponerende sejr over sidste års finalist Stefanos Tsitsipas, verdens nummer fire.

Han bliver dermed den første danske herresinglespiller i en grand slam-kvartfinale, siden Jan Leschly nåede blandt de sidste otte ved US Open tilbage i 1967.

Det er dog ikke kun i Danmark, at Runes præstation har givet genlyd. Navnet Holger Rune vandrer gennem de internationale medier, hvor diverse tenniseksperter hylder den 19-årige dansker.

Her er et udpluk af reaktionerne:

ATP Tour på Twitter:

- Overraskelsesalarm. Fantastisk indsats af Holger Rune. Han spiller sig i kvartfinalen på Roland Garros og bliver den første dansker nogensinde til at gøre det i denne turnering.

French Opens egen hjemmeside:

- Teenagedebutant Rune chokerer Tsitsipas. Holger Runes bemærkelsesværdige Roland Garros-debut nåede ind i drømmeland, da teenagevidunderet nedlagde verdens nummer fire Stefanos Tsitsipas foran et betaget publikum på Court Philippe-Chatrier.

Alex Corretja, ekspert hos Eurosport og tidligere topspiller, på tv:

- For at slå Tsitsipas på Roland Garros skal man være supergod, og det er han. En stjerne er lige blevet født.

Eurosport-ekspert Tim Henman, tidligere topspiller, på tv:

- Jeg havde ikke set det komme. Jeg ved, at Rune har spillet god tennis, men med Tsitsipas’ erfaring og hans slag fra baglinjen og bedre serv troede jeg, at han ville finde en vej til at vinde. Men det skete ikke.

Nyhedsbureauet AFP

Rune, bare 19 år og nummer 40 på verdensranglisten, tog en mindeværdig sejr på 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 ved hjælp af 54 rene vindere mod den græske finalist fra 2021.

Fra BBC's liveblog fra kampen:

En dansk helt. Holger Rune har viftet med en tryllestav, og der er ingen tvivl om, at han har Danmark under sin besværgelse. Flyt dig, Peter Schmeichel.