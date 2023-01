Rune-drama gik verden rundt: Netflix i svipser

Ekstra Bladets interview med Holger Rune under French Open sidste år gik verden rundt, men Netflix har ingen optagelser fra sidste års drama i omklædningsrummet

- ... så går han bare direkte hen til mig og råber 'JAAAA' lige op i hovedet på mig.

Sådan lød de famøse ord fra Holger Rune, da han efter det dramatiske kvartfinalenederlag ved French Open til Ekstra Bladet kunne fortælle, hvad Casper Ruud sagde til ham i omklædningsrummet.

Historien gik verden rundt, og den norske tennisstjerne var efterfølgende ude for at afvise, at det havde fundet sted. De ord var ikke kommet ud af hans mund.

Holger Rune endte med at tabe kvartfinalen i Paris med cifrene 6-1, 4-6, 7-6, 6-3. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Derfor er der også mange, der har set frem til, at den nye Netflix-dokumentarserie 'Break Point' skulle få premiere, fordi Casper Ruud er en af dem, der er blevet fulgt tæt af streaminggigantens kamerahold.

For hvem fortalte sandheden?

Nu viser det sig, at Netflix slet ikke har optagelser fra dramaet i omklædningsrummet. Det skriver den norske avis VG, der har set de første fem afsnit af serien, hvor afsnit fem centrerer sig om nordmanden.

- De fulgte os gennem hele French Open, men kameraerne følger ikke spillerne helt ind i omklædningsrummet. De stopper i gangen udenfor, så de havde vel ikke video af, hvad der skete, udtaler Casper Ruuds far, Christian Ruud, til VG.

Verdensranglistens aktuelle nummer tre, Casper Ruud, slipper for at skulle forholde sig til dramaet om Holger Rune på ny, selvom Netflix har været tæt på ham. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Norsk skuffelse

I Norge er man svært skuffet over, at Netflix ikke har den del med.

- Den konflikt med Rune var jo noget af det mest spændende i løbet af hele forårssæsonen, så at den situation ikke kom med i serien både overrasker og skuffer mig, udtaler tennisekspert Christer Francke til VG.

I det hele taget kommer Netflix ikke helt ind under huden på Casper Ruud, der havde et fænomenalt 2022, der blandt andet bød på en finaleplads i både French Open og US Open.

Helt bevidst har nordmanden og hans team nemlig ønsket at holde nogle ting private, fortæller superstjernens far til VG.

Rune var i chok

De fleste danske tenniselskere husker formentlig sidste års skandinaviske kvartfinale særdeles godt.

Der var nemlig tale om et højdramatisk opgør, hvor den unge dansker ikke kunne få spillet til at flyde på samme måde, som han havde gjort i opgøret forinden mod Stefanos Tsitsipas, og hvor han undervejs også fik råbt 'forlad' flere gange.

Holger Rune var efterladt i noget nær chok, efter han blev råbt hoverende i hovedet af Casper Ruud. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Det hele blev dog for meget for danskeren efter nederlaget, da han mødte Ruud og hans team i omklædningsrummet, og nordmanden angiveligt råbte Rune i hovedet.

- Jeg tænkte bare: Hvad fanden laver du? Det gør man kraftedeme ikke. Du kan juble på banen alt det, du vil, og være glad. Det gør jeg også selv, når jeg vinder. Men det der er så dårlig stil. Hav dog lidt respekt, sagde Holger Rune blandt andet til Ekstra Bladet.

'Break Point', der er produceret af skaberne bag successerien 'Formula 1: Drive to Survive', har premiere på Netflix 13. januar.