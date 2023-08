Rune er færdig i Toronto efter nederlag til amerikaner

Den danske tennisspiller Holger Rune tabte natten til torsdag dansk tid sin første kamp i ATP 1000-turneringen i Toronto til amerikanske Marcos Giron.

Giron slog Rune 2-1 i sæt med cifrene 6-2, 4-6, 6-3.

12 dobbeltfejl og hele 50 uprovokerede fejl var stærkt medvirkende til Runes nedtur i en kamp, der varede lidt over to timer.

De to spillere havde mødt hinanden en gang før. Det var ved Wimbledon i 2022, hvor Giron også vandt.

Holger Rune var oversidder i første runde i Toronto, og derfor var hans møde med Giron den første turneringskamp, siden danskeren tabte Wimbledon-kvartfinalen til Carlos Alcaraz for fire uger siden.

Efterfølgende døjede han med en rygskade, der tvang ham til at melde afbud til en turnering i Kroatien.

Han blev dog klar til den amerikanske del af hardcourt-sæsonen, som Rune altså tog hul på i Toronto, før han i næste uge spiller ATP 1000-turnering i Cincinnati, inden det kulminerer med grand slam-turneringen US Open fra 28. august.

Giron, som ligger nummer 70 på herrernes verdensrangliste, fik sin blot anden sejr over en spiller fra top-10.

- Jeg har spillet mod en masse af gutterne fra verdensranglistens top-10, så jeg vidste, at jeg kunne klare det.

- Jeg ved, at niveauet er der. Men marginalerne er små, og man ved aldrig, hvornår man får chancen. Så man er bare nødt til altid at være klar, siger Giron efter sejren over verdens nummer seks.