Rune færdig efter første runde

Det blev ikke til meget tennis for Holger Rune i ATP-turneringen i argentinske Cordoba.

I første runde tabte Holger Rune med cifrene 2-6, 4-6 til spanieren Roberto Carballes Baena, der er nummer 76 i verden.

Holger Rune er selv nummer 97 i verden, hvilket er hans højeste placering hidtil i karrieren.

Danskeren var bagud i stort set hele tirsdagens opgør på grus.

Roberto Carballes Baena, der er grusspecialist, brød danskeren til 2-1-føring i første sæt.

Senere brød han Holger Runes serv en gang mere og kom foran 5-2, inden den 28-årige spanier selv servede første sæt i hus.

I andet sæt blev 18-årige Holger Rune brudt med det samme, men svarede også igen og udlignede til 1-1.

Roberto Carballes Baena brød endnu en gang og kom foran 2-1 og gentog bedriften fra første sæt og brød også til 5-2-føring.

Holger Rune fik dog hanket op i sig selv denne gang og var ved at lave et flot comeback i andet sæt. Men det blev ved et enkelt brud og kort efter en reducering til 4-5.

Derefter servede Roberto Carballes Baena kampen hjem efter godt halvanden times spil.