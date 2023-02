Rune jubler: - Det bliver rigtig fedt

Holger Rune, der i sidste måned spillede på den allerstørste scene i tennisverdenen, skal fredag tørne ud i Royal Stage i Hillerød for det danske Davis Cup hold, der møder Indien.

Kontrasten er altså til at få øje på mellem de to scener, men for Holger Rune har beslutningen om at spille Davis Cup ikke været svær.

- Tanken har hele tiden været, at jeg gerne vil spille, også fordi nu er jeg i landet, og jeg har mulighed for at spille foran alle mine danske fans og sammen med Davis Cup-holdet, som jeg ikke har gjort i mange år nu, forklarer Holger Rune til Ekstra Bladet til torsdagens pressemøde.

Danskeren, der normalt konkurrerer mod spillere, som ligger i den gode ende af verdensranglisten, skal møde indiske Yuki bhambri, der ligger nummer 571 i verden.

Holger Rune ligger altså 562 placeringer bedre end den upåagtede inder, han skal møde fredag eftermiddag, men den unge dansker ser - på trods af det - frem mod kampen.

- Det bliver rigtig fedt, og jeg glæder mig. Vi har en god team-ånd på holdet, så det bliver spændende, siger Rune.

Lørdag møder Holger Rune Sumit Nagal i hans anden single kamp. Sumit Nagal er nummer 506 på verdensranglisten.

Det danske Davis Cup-hold var alle repræsenteret ved torsdagens pressemøde. Foto: Jonas Olufson

Tætpakket program

Den 19-årige dansker, der senest måtte se sig slået i fjerde runde af Australian Open har et stramt program foran sig.

Foruden de to kommende Davis Cup-kampe tager Holger Rune også hul på tre ATP-turneringer i februar, men det lader verdens nieren sig ikke kyse af.

- Jeg skal først spille onsdag eller torsdag i næste uge, og vi rejser søndag aften, så jeg har et par dage til at træne, og jeg føler mig i god form, siger Rune.

ATP 250-turningen i Monpellier løber af stablen sjette februar, mens de to ATP 500-turneringer i Rotterdam og Acapulco starter henholdsvis 13. og 27. februar.