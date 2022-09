Rune møder sin onde ånd

Den danske tennisspiller Holger Rune skal op imod briten Cameron Norrie i tredje runde af US Open.

Det står klart, efter at den 27-årige Norrie torsdag spillede sig videre i New York.

Briten slog i anden runde portugiseren Joao Sousa med 6-4, 6-4, 7-6.

Holger Rune har to gange tidligere stået over for den syvendeseedede Cameron Norrie, der har trukket sig sejrrigt ud af begge møder.

For blot to uger siden tabte den 19-årige dansker i tre sæt til Norrie ved en turnering i Cincinnati. Her vandt briten 7-6, 4-6, 6-4.

Tidligere på året stod de to spillere over for hinanden i semifinalen i en grusturnering i Lyon, hvor Norrie vandt 6-2, 5-7, 6-4.

Holger Rune skulle have været i kamp torsdag i New York, men danskerens modstander, amerikaneren John Isner, trak sig med en skade.