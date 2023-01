Rune om Kyrgios-møde: - Jeg er ikke bange

Australian Open står for døren, og Holger Rune og hans team har lagt særligt fokus på at få gjort ham klar til at spille i den varme, der hænger over Melbourne - noget, som han tidligere har haft store problemer med at finde sig tilpas i

Hvis alt går, som præsten prædiker, venter der noget af en lækkerbisken for tennisfans i tredje runde af Australian Open.

Efter gårsdagens lodtrækning står det klart, at danske Holger Rune bliver matchet med australske Nick Kyrgios, hvis begge spillere ellers lever op til favoritværdigheden i de to første runder af turneringen.

- Jeg synes, han er en vanvittig god tennisspiller. Han kan slå alle på en god dag. Han har alt, hvad han skal bruge til at spille godt. Specielt her i Australien, hvor han har publikum med sig, kan det blive rigtig svært for ligegyldig, hvem han møder. Men som jeg har sagt, tager jeg en kamp ad gangen, siger Holger Rune til Ekstra Bladet på en pressekonference i Melbourne.

Nick Kyrgios er i dén grad en person, der deler vandene i tennisverdenen. Hans udadreagerende facon får hårene til at rejse sig hos den konservative del af tennispublikummet, mens andre mener, han er et friskt pust.

Nick Kyrgios er en person, der deler vandene. Hvad synes du om ham, og hvordan er dit forhold til ham? Er I gode venner?

- Ja. Vi er gode venner. Vi skal, som du nok ved, spille en opvisningskamp her i maj. Det bliver rigtig sjovt, siger Holger Rune, der ikke bekymrer sig ikke om australierens hjemmebanefordel.

- Jeg er ikke bange. Det er godt for sporten at have en spiller som Nick, der kan få publikum i gang, som han gør. Jeg kan også godt lide at få publikum med, så jeg har intet problem med det. Jeg synes, det er sjovt. Det er federe at spille på et fyldt stadion, der larmer, end ikke at spille foran nogen. Så jeg ser det som en positiv ting, fortæller han.

Inden det potentielle møde med Nick Kyrgios, skal Holger Rune dog først forbi to andre modstandere.

I første kamp, som spilles på tirsdag, skal danskeren møde serbiske Filip Kajinovic.

Hvordan ser du det match-up, og hvor ser du hans svagheder?

- Jeg har det fint med det. Han er en god og erfaren spiller. Han har spillet mange turneringer. Jeg ser på det som en meget normal kamp. Han er en god spiller. Han har styrker og svagheder. Jeg skal spille på mine styrker og hans svagheder og give den max gas og være fokuseret, siger Holger Rune.

Hvis Holger Rune slår Filip Kajinovic, venter enten amerikanske Maxime Cressy eller spanske Albert Ramos-Viñolas i runde to af turneringen.