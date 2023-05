Rune om trænersituation: - Alt er godt

Der har været stor mystik om, hvorfor Holger Runes vanlige træner, Lars Christensen, har været fraværende i størstedelen af sæsonen, men den unge dansker forsikrer, at alt er godt mellem ham og hans træner

Forvirringen om Holger Runes trænersituation i denne sæson har været til at spore.

I begyndelsen af 2023 kørte Lars Christensen og Patrick Mouratoglou parløb som trænere for Holger Rune, men kort før grussæsonen blev det meldt ud, at det midlertidige samarbejde med den franske stjernetræner ophørte.

Det skabte derfor stor forvirring, da det kort tid efter kom frem, at Lars Christensen skulle på ferie, og at Mouratoglou vendte tilbage til danskerens team.

Siden har franskmanden - med undtagelse af turneringen i München - befundet sig i spillerboksen, mens Lars Christensen har været hjemme i Danmark.

Foto. Aleksandra Szmigel/Ritzau Scanpix

Nu forsikrer den unge tennisstjerne dog, at alt er godt mellem ham og Lars Christensen.

- Patrick er med her i Roland-Garros, og Lars og jeg er i fin kontakt stadigvæk, så alt er godt, siger Holger Rune til Ekstra Bladet efter pressemødet i Paris.

Hvornår har I sidst snakket sammen?

- Vi har snakket sammen i dag.

Hvad snakkede I om?

- Det er privat, siger Holger Rune.

Man må derfor antage, at den danske tennistræner på et tidspunkt vil være at finde på tribunen, når verdens nummer seks dyster på tennisbanen.

Holger Runes mor, Aneke Rune, understregede også over for Ekstra Bladet torsdag, at Lars Christensen ikke var blevet fyret.

20-årige Holger Rune tager hul på French Open mandag eller tirsdag, når han tørner sammen med den 2.01 meter høje amerikaner Christopher Eubanks.