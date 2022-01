Rune slår højt rangeret modstander

18-årige Holger Rune viste søndag fine takter til sit sidste træningspas forud for sin åbningskamp ved Australian Open.

I en kort træningskamp besejrede tennistalentet således verdens nummer 37 - amerikanske Frances Tiafoe - som han havde fået selskab af på bane 21 i Melbourne Park.

Den timelange session blev afholdt ved middagstid i bagende solskin. Her kunne den lille håndfuld fremmødte se Rune og Tiafoe lægge ud med at øve deres server, inden de tog hul på et lille træningsopgør, som danskeren vandt 7-6.

Undervejs i kampen blev der udvekslet flere jokes og rosende ord mellem de to, og Holger Runes mor - Aneke Rune - siger efter træningspasset, at stemningen da også er god i danskerens lejr inden turneringsstart mandag.

- Jeg synes, at vores træninger indtil nu har været rigtig gode. Holger har været fokuseret, disciplineret og øvet på de ting, han skal bruge i kamp, så det ser rigtig fornuftigt ud, siger hun.

Den danske teenager har opholdt sig i Melbourne siden torsdag sammen med sin mor Aneke og træner Lars Christensen. Og ifølge Aneke Rune har det været godt, at de ankom til Australian Open i god tid.

- Der har været en masse ting op til, og Holger har lige skullet sunde sig lidt. Det hele er jo nyt, og der er altså bare forskel på at spille challenger- og ATP-turneringer og så grand slams.

- Det er en stor mundfuld, og Holger vil gerne ud og gøre det godt, så det har været rigtig fint, at han har haft noget tid til at tilpasse sig omgivelserne og klimaet, siger hun.

Søndagens træningspas blev afviklet i omkring 25 graders varme. Mandag ventes temperaturen at falde en smule i den australske millionby, når grand glam-turneringen begynder.

18-årige Holger Rune skal i første runde op imod Kwon Soonwoo, der er nummer 53 i verden.

Kampen er sat til at blive afviklet mandag klokken 11.00 lokal tid. Dermed kan man forvente kampstart omkring klokken 01.00 natten til mandag dansk tid.