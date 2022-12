Rune stormer ind: Suveræn højdespringer på pengeliste

Holger Rune er lige nu nummer 11 i verden efter et historisk år med fantastiske bedrifter

Vi skruer lige tiden ét år tilbage.

18-årige Holger Rune er det nye, danske tennis-håb.

Med udgangspunkt i en placering som nummer 103 på verdensranglisten er der lang vej til verdenseliten for den unge komet.

Han havde dog sat sig et mål for 2022, som enkelte måske trak lidt på smilebåndet over: Han ville vinde en ATP-finale og spille sig i top 25 i verden.

Holger Rune da han havde vundet Paris Masters, der er hans højdepunkt hidtil i karrieren. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix.

Urealistisk har enkelte nok tænkt.

Men begge dele er i den grad overgået af et imponerende år på tennisfronten.

For det hele er simpelthen eksploderet på under ét år.

Vildt, voldsomt og ganske imponerende.

Holger Rune er lige nu nummer 11 i verden efter et historisk år, hvor han har leveret bedrifter, der har givet genlyd i hele tennisverdenen.

Han vandt sin første ATP-turnering 1. maj, da hollænderen Botic van de Zandschulp måtte opgive allerede i første sæt.

Annonce:

Siden spillede han sig i kvartfinalen ved Grand Slam-turneringen French Open, hvor han tabte til Casper Ruud.

Holger Rune fik 6,2 mio. kr. for sejren over Novak Djokovic i Paris Masters. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Der kom en mindre nedtur på græsset i Wimbledon, hvor han røg ud allerede efter første runde.

Siden fulgte et eksplosivt efterår, hvor han ikke har været til at stoppe.

Først vandt han Stockholm Open ved at besejre Stefanos Tsitsipas, og siden fejrede han en gigantisk triumf efter at have besejret selveste Novak Djokovic i finalen ved Paris Masters.

Den sejr indbragte ham alene en præmiecheck på 6,2 mio. kr.

I løbet af 2022 har han spillet hele 18 mio. kr. ind i præmiepenge.

Holger Rune er gået fra en placering som nummer 103 til nummer 11 på verdensranglisten i løbet af 2022. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Dertil kommer et anslået beløb i niveauet 4,5 mio. kr. fra de to største sponsorater, som tenniskometen har med Babolat og Nike.

Holger Runes imponerende himmelflugt i 2022 har bragt ham ind på listen over de danske sportsstjerner, der tjener mest.

Se den komplette liste over de 25 bedst lønnede danske idrætsfolk her

Annonce:

I januar venter Australien Open, hvor han skal tage revanche fra det tidlige exit i år. Her røg han ud allerede efter første runde, da han døjede med kramper undervejs.