Runes millionkøb: - Hyggeligt at komme tilbage

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Holger Rune har købt en lejlighed til 6,95 mio. kr. i Nordhavn på Østerbro.

Danskeren bor til daglig i Monaco og har ikke som sådan planer om at flytte til København, men glæder sig over at have muligheden for at kunne bo hjemme i Danmark.

Hvad skal lejligheden bruges til?

- Til at være der. Til at slappe af. Til at have et sted, når jeg er tilbage i Danmark. Jeg bor i Monaco nu og har base der og træner. Men jeg kan godt lide Danmark. Jeg kan godt lide at komme tilbage. Min familie bor der stadig. Se min søster og min mor og far. Jeg synes, det er hyggeligt at kunne komme tilbage til Danmark, siger han til Ekstra Bladet på en pressekonference i Melbourne forud for Australian Open.

Med et fantastisk 2022, der blandt andet indebar Paris Masters-sejren og en aktuel placering som nummer 10 på verdensranglisten, er der bestemt ikke tomt på kistebunden hos tennisstjernen

Hvordan er lige pludselig at have så mange penge mellem hænderne?

- Det er ikke noget, jeg tænker så meget over, hvis jeg skal være helt ærlig. Det giver selvfølgelig en frihed, men mest af alt står jeg her kun for tennis. Jeg står her ikke for pengenes skyld. Pengene er mere sekundært for mig.

- Jeg fokuserer mest på at gå ind og give den max gas og få mine drømme til at gå i opfyldelse, siger Holger Rune.

Holger Rune kan allerede på tirsdag se sin formue vokse igen.

Alene ved at stille op i første runde af Australian Open sikrer Holger Rune sig godt 500.000 kroner.