Runes mor: - Tangerer til respektløst

Holger Rune-lejren er uforstående over for beslutningen om at placere danskeren på en af anlæggets mindste baner

Når Holger Rune mandag tager hul på sit US Open, bliver det på en af de absolut mindste baner på anlægget, bane fem.

Nyheden om den arrangørernes banevalg faldt ikke i god jord hos danskerens lejr.

Aneke Rune er ikke tilfreds med banevalget af arrangørerne. Foto: Jonas Olufson

- Vi har overhovedet ikke nogen indflydelse på det. Og de ting, man ikke har nogen indflydelse på, er det sjældent en god idé at bruge særlig meget energi på.

- Når det så er sagt, så tænker jeg, at amerikanerne måske lige skal vende den rundt. Den dag de får en amerikaner, der er nummer fire i verden og spiller i Europa, og bliver sat på bane fem ... Det tangerer til at være respektløst, siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, da Ekstra Bladet taler med hende forud for kampen.

Optimistisk om Holger

Holger Rune har ikke haft den bedste optakt til US Open.

Siden Wimbledon har han ikke vundet en eneste kamp, og i ATP 1000-turneringen i Cincinatti måtte han trække sig med en rygskade.

Der var ikke meget tilfredshed at spore i Holger Rune, da han skulle sætte ord på at skulle spille på bane fem. Foto: Jonas Olufson

Men danskerens lejr er optimistiske.

- Hvis han kan gå ind og gøre det han skal, så er det jo i princippet fuldstændig ligemeget, om han står på bane fem, eller han står på Athur Ashe. Man skal levere varen uanset hvad. Jeg synes, at det har set rigtig godt ud i træning.

- Han har ikke nogle smerter i sin ryg længere, og vi har også lokaliseret problemet fremadrettet. Så alt i alt ser det positivt ud.

- Det eneste jeg er lidt ked af, er, at han ikke har fået så mange kampe som opvarmning. Holger plejer at spille en del kampe. På plus-siden betyder det selvfølgelig, at han ikke er mæt, siger Aneke Rune.

Søndag eftermiddag fik Holger Rune mulighed for at træne på bane fem, hvor han indleder sin turnering. Foto: Jonas Olufson

Holger Rune indleder mandag US Open, hvor han møder verdens nummer 64, Roberto Carballes Baena i første runde.

Kampen forventes at blive spillet mandag omkring klokken 19.00 dansk tid og kan naturligvis følges på Ekstra Bladet.