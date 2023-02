Runes unge følgesvend skal forløses i voksentennis

Holger Rune har på rekordtid sparket døren ind til verdensranglistens top-10, men han er faktisk ikke den eneste danske teenager, der kan have potentiale til at nå verdenstoppen.

Eller Møller, der i denne uge er reserve på Danmarks Davis Cup-hold, er ligesom Rune 19 år, og de fulgtes ad igennem juniorårene. Blandt andet vandt de EM for hold sammen.

Siden har Runes udvikling været noget stejlere. Mens Rune er nummer ni i verden, er Møller nummer 718.

- Da Elmer var ung, var han nærmest lige så god som Holger og Carlos (Alcaraz, verdens nummer to, red.), så der er en virkelig god tennisspiller gemt i kroppen på ham. Nu skal vi se, om vi kan få det ud, siger Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen.

Han mener, at skiftet fra juniortennis har været udfordrende for Møller.

- Han har haft en del skader, og så har han endnu ikke fundet sig helt til rette i voksentennis. Man kan slippe afsted med nogle ting som junior, som ikke går i voksentennis.

- Han er først lige ved at finde ud af, hvad livet som professionel tennisspiller kræver, men hans potentiale er ekstremt, lyder det fra Løchte.

Elmer Møller giver Løchte ret i, at springet har været stort.

- Det kan godt være lidt overvældende pludselig at skulle møde ældre, dygtige spillere, men jeg synes, det har været spændende. Det er en fed opgave.

- Det er rigtigt, at jeg har været skadet i perioder de seneste år, men jeg mener ikke, at det er derfor, at jeg ikke altid har spillet mit bedste. Der er mange faktorer.

I denne uge har Møller lejlighed til at suge til sig fra Rune ved Davis Cup-samlingen.

- Vi har jo spillet sammen, siden vi var helt små og vundet en masse sammen, så det er fedt at have ham med her. Det er vanvittigt flot, hvad han har præsteret, og jeg tror, at alle her synes, det er fedt at have en så dygtig spiller med. Det er inspirerende at se ham spille.

Rune meldte tidligt ud, at han gik efter at vinde grand slam-turneringer og ligge nummer et i verden. Sådanne ambitioner skilter Møller ikke med, men ambitionen om at være med, hvor det er rigtigt sjovt, lever.

- Det er sejt, at Holger siger sine mål, men jeg er lidt anderledes og fortæller ikke om mine konkrete mål. Jeg giver det et skud og spiller en masse turneringer for at rykke frem, og så håber jeg at slippe igennem nåleøjet.

Efter fredagens singler er stillingen 1-1 mellem Danmark og Indien. Lørdag står den på først en double og siden to singler.

Møller kan komme i spil til den femte og sidste kamp i stedet for August Holmgren. Især hvis kampen allerede er afgjort samlet, og man vælger at afvikle den sidste betydningsløse kamp.

Lørdagens kampe begynder klokken 12.