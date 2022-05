Runes vilde statistikker

Holger Rune tegnede sig mandag for karrierens største bedrift, da han i French Opens fjerde runde slog Stefanos Tsitsipas, verdens nummer fire.

Rune leverede tennis på et ekstremt højt niveau og mestrede slag af alle kaliber.

Særligt et slag hjalp Rune til sejren, nemlig stopbolden, som også var det helt store våben, da den 19-årige dansker for en måned siden slog verdens nummer tre, Alexander Zverev, i ATP-turneringen i München.

Ifølge mandagens statistik på French Opens hjemmeside lavede Holger Rune hele 32 stopbolde mod Tsitsipas, og mange af dem førte til point.

- Jeg kan godt lide at spille stopbolde, og det virkede ret godt i dag, så jeg er glad, sagde Rune i det efterfølgende vinderinterview på Court Philippe-Chatrier.

Rune var bedre end Tsitsipas på flere parametre. Blandt andet fyrede danskeren 54 vindere afsted mod grækerens 41.

Den danske teenager var også mest effektiv ved nettet, hvor han vandt 20 bolde ud af 28 mulige, hvilket svarer til 71 procent. Her lå modstanderen på 65 procent.

Rune var også klart overlegen på passérslag med 20 mod Tsitsipas' 11. Et af de flotteste fyrede danskeren af til det afgørende servegennembrud i slutningen af første sæt.

Danskeren servede også bedst med en førsteservsprocent på 70 mod Tsitsipas' 61.

Med sejren er Holger Rune den første danske herrespiller i en grand slam-kvartfinale i den åbne æra.

Her venter onsdag nordmanden Casper Ruud, og her har Rune ikke statistikken med sig inden kampen.

Ruud har vundet deres tre indbyrdes møder med 2-0 i sæt, men det er værd at bemærke, at Rune pressede Ruud i det seneste møde i Monte Carlo i april. Her vandt Ruud med 7-6, 7-5.

Siden har Rune fået sit store gennembrud med ATP-triumfen i München og fire fornemme sejre foreløbig i French Open.