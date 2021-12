Rusland vinder Davis Cup i overbevisende stil

Rusland kan kalde sig Davis Cup-mester.

I den spanske hovedstad behøvede russerne søndag aften blot to singlekampe for at sikre sig sejren over Kroatien i finalen.

Først vandt Andrey Rublev med 6-4, 7-6 over Borna Gojo, og derefter gjorde Daniil Medvedev det af med Marin Cilic i en kamp, der sluttede 7-6, 6-2.

Dermed var der ikke behov for at gøre brug af den potentielt afgørende doublekamp - Rusland vandt 2-0.

Det er første gang siden 2006, at Rusland løber med Davis Cup-trofæet. Dengang endte det med en sejr over Argentina på hjemmebane i Moskva.

Foruden Rublev og Medvedev består det russiske mandskab af Aslan Karatsev, Karen Khachanov og Evgeny Donskoy. Kun de tre førstnævnte var udnævnt til at spille i søndagens finale.

Andrey Rublev og Borna Gojo åbnede finalen i Madrid.

Russiske Rublev pressede fra start Gojo i kroatens servepartier, mens han vandt sine egne i sikker stil. I Gojos fjerde serveparti slog Rublev til og tog føringen, inden han selv servede første sæt hjem.

I andet sæt var det mere lige, og ingen af de to formåede at vinde et servegennembrud. Derfor skulle det afgøres i tiebreak, og her vandt Rublev.

Næste levende billeder på banen i Madrid var Daniil Medvedev, der ligger nummer to på verdensranglisten, og rutinerede Marin Cilic, der rangerer som nummer 30.

Medvedev var storfavorit, men Cilic var veloplagt og pressede på i russerens fjerde serveparti, hvor han spillede sig til en breakbold, som Medvedev dog overlevede.

Sættet var så lige, at det skulle afgøres i tiebreak, og her trak Medvedev det længste strå.

I andet sæt skruede den afmålte russer op for niveauet. Han brød Cilic to gange og jublede særdeles kontrolleret, da han vandt den sidste bold.