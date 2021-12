Ruslands singler tryner Tyskland og er i Davis Cup-finale

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Andrey Rublev og Daniil Medvedev levede begge op til favoritværdigheden i deres respektive singler lørdag, hvor Rusland mødte Tyskland i Davis Cup-semifinalen.

De to stærke russere efterlod aldrig for alvor tvivl om udfaldet af deres kampe, som begge blev vundet i to sæt og sikrede russisk sejr på 2-0.

Dermed bliver søndagens finale i den traditionsrige landsholdsturnering et opgør mellem Rusland og Kroatien. Kroaterne slog i semifinalen Serbien.

Verdens nummer fem, Rublev, lagde for mod tyske Dominik Koepfer, som kun bed en smule fra sig i første sæt. Det gik til Rublev med 6-4.

Den undertippede tysker blev blot statist i andet sæt, hvor han blev tildelt et såkaldt æg ved 6-0 til russeren.

Dermed var det op til Jan-Lennard Struff at holde Tyskland inde i duellen om en finaleplads. Men han var på en endnu sværere opgave.

På modsatte side af nettet stod verdenstoeren og US Open-vinderen, Daniil Medvedev.

Struff blev ikke udspillet som sin landsmand, men han var alligevel ikke i nærheden af sejren, som Medvedev tog med 6-4, 6-4.

Russerne var finaleklar, og den tredje og potentielt afgørende doublekamp kunne dermed afblæses.