Russer slukker Nadals drøm om 12. titel i Monte Carlo

Det bliver ikke i år, at Rafael Nadal tager sin 12. titel i tennisturneringen Monte-Carlo Masters.

Fredag blev spanieren sendt ud i grusturneringens kvartfinale, da det endte med et nederlag i tre sæt til Andrey Rublev.

Russeren vandt med cifrene 6-2, 4-6, 6-2.

Nadal har ellers været noget nær kongen af Monte-Carlo Masters i dette årtusind, som han altså har vundet 11 gange. Første gang var i 2005, hvor Nadal satte gang i en imponerende stime.

Han endte således med at vinde turneringen otte år i træk, indtil Novak Djokovic i 2013 stødte han af tronen for en stund.

Der skulle gå tre år, før Nadal generobrede den, men så vandt han til gengæld tre år i træk i 2016, 2017 og 2018.

Det bliver så ikke til en ny triumf i år for Nadal, der ellers så ud til at være kommet i gang efter et skidt første sæt, da han næsten med ryggen mod muren tog andet sæt med tre vundne partier i træk.

Det gik dog hurtigt galt i tredje sæt, hvor Rublev vandt i Nadals første tre servepartier og kom på 4-1.

Herfra kørte russeren sikkert sejren i hus. Rublev skal i semifinalen lørdag møde norske Casper Ruud.