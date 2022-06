Russere må deltage i US Open

Grand Slam-turneringen US Open har besluttet at lade russiske og belarussiske tennisspillere deltage. Stik modsat Wimbledon

De må ikke være med i Wimbledon, men russiske og belarussiske tennisspillere må gerne lege med i New York, når US Open løber af stablen senere på sommeren.

Det oplyser arrangørerne ifølge nyhedsbureauet AP.

Årsagen er, at man er bekymrede for at gøre individuelle tennisspillere ansvarlige for Ruslands invasion af Ukraine. De skal dog deltage under neutralt flag.

Det er den administrerende direktør for USA's tennisforbund, Lew Sherr, der har oplyst beslutningen til AP.

Russere og belarussere måtte også deltage i French Open i Paris for ganske nyligt.

Det er op til de enkelt arrangører, om man tillader russere og belarussere, da man i modsætning til mange andre sportgrene ikke har taget en fælles beslutning om udelukkelse.

US Open spilles fra 29. august, mens Wimbledon indledes uden russere 27. juni.