Russisk modstander i modvind: - Noget værre lort

Holger Rune er ude, Caroline Wozniacki er videre, og Clara Tauson har ikke spillet endnu ved første runde af US Open. Journalist Carl Emil Nielsen gør status over første dag ved US Open

Caroline Wozniackis russiske modstander i US Open, Tatiana Prozorova, får kritik for at like Putin-hyldester på sociale medier, men danskeren vil ikke tage stilling til, om russere bør udelukkes

Debatten er der hele tiden.

Bør russiske tennisspillere have lov til at stille op i turneringer, så længe der er krig?

Caroline Wozniackis modstander i første kamp ved US Open, russiske Tatiana Prozorova, var inden kampen røget i modvind, fordi hun tilsyneladende havde liket Putin-hyldester på sociale medier.

Det fik kritikere til at mene, at hun bør udelukkes. Men det er ikke noget, Caroline Wozniacki har taget stilling til.

- Det er ikke mig, der er den rette at spørge. Jeg tror, at alle, der sidder her, er enige i, at krig er noget værre lort, og det er ikke godt for nogen. Det er en dårlig situation for alle.

- Jeg vidste faktisk ikke, at hun havde liket forskellige ting, og jeg ved ikke, hvor hun står. Jeg kender hende ikke. I dag handlede det for mig bare om at vinde en kamp, siger Caroline Wozniacki.

Svær situation

Hun forstår dog godt, at de russiske spillere nogle gange står i et dilemma, når de skal udtale sig til pressen.

- Generelt står de russiske tennisspillere i en svær situation. Der er ikke meget, man kan gøre. Og hvis de siger noget imod (det russiske styre, red.), har de også en familie i Rusland, som måske ikke er helt sikker, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki ville gerne give hånd til Tatiana Prozorova efter kampen. Foto: Jonas Olufson

Flere af de ukrainske spillere er stoppet med at give håndtryk til russiske og belarusiske spillere på grund af krigen.

- Jeg forstår godt, hvorfor ukrainerne ikke har lyst til at give hånd, og hvorfor de gør det, de gør. Det er helt forfærdeligt, når ens land bliver bombet. Vi må håbe, at tingene snart løser sig på en eller anden måde. Men krig er der ingen, der vil have, siger Caroline Wozniacki.

Den danske tennisstjerne slog stensikkert russeren Tatiana Prozorova i to sæt med cifrene 6-3 og 6-2 tirsdag morgen.

Dermed er hun videre til anden runde i turneringen, hvor verdens nummer 11, Petra Kvitova, venter.

Den kamp bliver spillet onsdag på et endnu ukendt tidspunkt.