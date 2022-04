Russisk modsvar: - Turneringen vil lide

Folk som Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Daria Kasatkina og Victoria Azarenka får ikke lov til at spille Wimbledon i år.

Spillere fra Rusland og Belarus er blevet udelukket, har Wimbledon meddelt onsdag, som det er set i mange andre sportsgrene, siden Rusland invaderede Ukraine.

Det vil man ærgre sig over i Rusland, men vist hellere ikke mere end et træk på skuldrene.

I hvert fald hvis man skal tro Dmitry Peskov, der som talsmand for det russiske tennisforbund har ladet sig interviewe til det russiske nyhedsbureau TASS.

- Set i lyset af at Rusland er en meget stærk tennis-nation, vores spillere tilhører i den grad toppen af verdensranglisterne, vil turneringen lide under udelukkelsen, siger han med henvisning til især Medvedev, der er toer på mændenes rangliste.

Victoria Azarenka vandt OL-guld med Max Mirnyi på Wimbledons græs i 2012. Her ses de, da sejren over Andy Murray og Laura Robson er en kendsgerning. Foto: Elise Amendola/AP/Ritzau Scanpix

1. marts besluttede det internationale tennisforbund, ITF, at suspendere såvel det russiske som det belarusiske tennisforbunds medlemskab, aflyse turneringer i de to lande - for to uger senere 14. marts at udelukke hold fra de to lande i Davis Cup og Billie Jean King Cup i 2022.

WTA og ATP har dog ikke udelukket spillerne fra at deltage i turneringer verden over. Så længe spillerne ellers optræder under neutralt flag - og ikke russisk eller belarusisk.

Peskov benytter lejligheden til at understrege, hvor forfærdeligt det er for russerne, at omverdenen er så hårde ved dem.

- At gøre sportsudøvere gidsler på grund af politiske fordomme, politiske uoverensstemmelser og fjendtlige handlinger mod vores land er ikke acceptabelt. Det kan man kun beklage, siger han.

Wimbledon afvikles 27. juni-10. juli på det berømte anlæg i det sydvestlige London.

