Russisk stjerne taler om krigen: Fortjener ikke respekt

Kvartfinalen blev endedestinationen ved Wimbledon for den russiske tennisstjerne Andrey Rublev, da han tirsdag tabte til Novak Djokovic.

På banen følte han sig magtesløs mod den erfarne serber, men på pressemødet efter kampen handlede det om andet end tennis.

Russeres deltagelse i store sportsbegivenheder har været et omdiskuteret emne, siden Rusland sidste år invaderede Ukraine, og sidste år besluttede Wimbledon således at udelukke russiske og belarusiske tennisspillere fra turneringen.

Russiske Andrey Rublev var i år tilbage ved Wimbledon, efter at han blev nægtet adgang sidste år. Han tabte tirsdag til Novak Djokovic i kvartfinalen. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

I år er Andrey Rublev og de andre russere og belarusere tilbage, og han brugte pressemødet til at reflektere over de tragiske begivenheder.

- Når man er fra mit land, så er det helt specielt at få den støtte, jeg har fået her, sagde Andrey Rublev.

- Jeg ved ikke... Nogle gange føler jeg, at jeg ikke fortjener støtten. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at få denne støtte, men jeg er meget taknemmelig.

Situationen er forfærdelig

Rublev blev herefter spurgt, om han føler sig skyldig for at være fra Rusland.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har udtalt mig mange gange om det her, og jeg tror, at min holdning er klar.

- Jeg føler mig ikke skyldig. Mere at situationen er forfærdelig. Jeg ønsker ikke, det her for nogen. Jeg ønsker, at de her forfærdelige begivenheder slutter så hurtigt som muligt, så alle i verden har en chance for at have få et godt liv, sagde Rublev.

Andrey Rublev har tidligere taget afstand fra krigen i Ukraine. Under en turnering i Dubai sidste år skrev han efterfølgende på tv-kameraet:

'No war please'.