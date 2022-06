Russisk topspiller skifter nationalitet

Der var skidt nyt for de russiske tennisspillere, som i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine fik at vide, at de ikke ville få lov til at deltage ved årets udgave af grand slam-turneringen Wimbledon.

Men det har én spiller fundet en løsning på. I hvert fald indtil videre.

Den kvindelige tennisspiller Natela Dzalamidze er født i den russiske hovedstad, Moskva. Hun er 29 år gammel og har deltaget under det russiske flag i hele sin professionelle tenniskarriere, hvor hun blandt andet har vundet to WTA-titler i doubletennis.

Men nu er hun fra Georgien. Hun har nemlig skiftet nationalitet.

Det skriver den britiske avis The Times ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Dermed styrer hun uden om Wimbledon-arrangørernes bandlysning af russiske og i øvrigt hviderussiske spillere ved den prestigefyldte græsturnering.

Gik et skridt videre

Tiltagene mod de russiske og hviderussiske spillere kom oprindeligt fra Det Internationale Tennisforbund (ITF). Her lød meldingen, at russiske og hviderussiske tennisspillere ikke skulle kunne deltage under deres egne flag.

I stedet skulle de deltage som neutrale.

Men All England Club, som står bag Wimbledon-turneringen, gik et skridt videre. De oplyste således, at russiske og hviderussiske atleter end ikke ville få lov at deltage ved årets Wimbledon.

Men nu er der altså fundet en smutvej.

Spilleres nationalitet er registreret ved ITF. Det er dermed op til det internationale forbund at vurdere, om Dzamalidze reelt set er georgier.

Ikke venligt stemte

Dermed er All England Club magtesløse i sagen, siger en talsperson for organisationen.

- Spilleres nationalitet, defineret som det flag, de konkurrerer under ved professionelle sportsbegivenheder, er en proces, som bliver styret af de relevante tourmyndigheder og ITF, siger talspersonen.

Med tours menes WTA-touren og ATP-touren. De er umiddelbart ikke venligt stemte over for All England Clubs beslutning om at udelukke spillerne på baggrund af deres nationalitet.

De har således frataget Wimbledon de ranglistepoint, som uddeles for spilleres præstationer ved turneringen.

Det betyder, at spilleres præstationer ved turneringen ikke vil få indvirkning på de verdensranglisten, som det ellers normalt er tilfældet.

