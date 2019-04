Rutineret tysker klar til at mose Wozniacki

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki skal onsdag møde tyske Laura Siegemund i anden runde i WTA-turneringen Charleston Open i South Carolina.

Det står klart, efter at 31-årige Siegemund natten til onsdag dansk tid slog amerikanske Emma Navarro i to sæt 7-5, 6-4 i en kamp, der varede knap to timer.

Grus har aldrig været Caroline Wozniackis favoritunderlag, men hun har fået kyndig assistance af en specialist på området.

Således har Wozniacki den tidligere tennisspiller Francesca Schiavone, der i 2010 vandt grand slam-turneringen French Open, med til turneringen i Charleston.

Her skal italieneren give den 28-årige dansker taktiske tip til grusspillet.

- Hun kender spillet på grus så godt, så jeg er glad for at have hende med her, har Wozniacki tidligere sagt om Schiavone ifølge turneringens Twitter-konto.

I første runde i Charleston var femteseedede Wozniacki oversidder, og onsdag møder hun altså tyske Laura Siegemund, som er nummer 104 på verdensranglisten.

De to spillere mødtes tidligere i år i Auckland Open i New Zealand. Her vandt Wozniakci med 6-3, 6-2.

I en eventuel ottendedelsfinale i Charleston står Wozniacki til at møde den 12.-seedede rumæner, Mihaela Buzarnescu.

I den efterfølgende kvartfinale kan det blive til et møde med den forsvarende vinder af turneringen, andenseedede Kiki Bertens fra Holland.

Wozniacki vandt turneringen i Charleston i 2011.

