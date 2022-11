Ruud banker russer og booker finale mod Djokovic

Der var aldrig ret meget spænding om udfaldet, da Casper Ruud og Andrey Rublev lørdag aften stod over for hinanden i semifinalen ved herrernes sæsonfinale i tennis, ATP Finals.

Ruud var ganske enkelt Rublev overlegen. Nordmanden vandt i to sæt med cifrene 6-2, 6-4.

Dermed er Ruud klar til søndagens finale, hvor tennisikonet Novak Djokovic venter. Den serbiske stjerne jagter sin sjette triumf i den prestigefyldte turnering, som spilles i Torino.

Sidste år blev semifinalen endestationen for Casper Ruud. Dengang mødte han en anden russer, Daniil Medvedev.

Andrey Rublev holdt trit med Casper Ruud i kampens første fire parti. I det femte brød nordmanden til 3-2 og næste gang, Rublev servede, blev det også 5-2 til Ruud, der efterfølgende vandt sættet i egen serv uden at afgive point.

I andet sæt gik det med det samme ned ad bakke for Rublev. Ruud startede med at bryde til 1-0 og lidt efter også 3-0.

Rublev var tydeligt frustreret og slog ud med armene, mere eller mindre hver gang, det ikke gik, som han havde håbet i duellerne.

Russeren virkede nærmest opgivende, men lykkedes alligevel i tredje forsøg med at holde sin serv, så han fik reduceret til 1-4.

Rublevs vinderhåb fik lidt liv, da det med ryggen mod muren lykkedes ham at bryde Ruud for første gang i kampen til 3-5. Det blev også 4-5, men så gik den heller ikke længere for russeren.

Med endnu et serveparti, hvor han ikke afgav point, lukkede Ruud kampen.