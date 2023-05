Ruud før møde med Rune: - Vi er ikke på julekort

Der er lagt op til en skandinavisk gyser, når Holger Rune og Casper Ruud på lørdag tørner sammen i semifinalen i ATP 1000-turneringen i Rom.

De to tennisstjerner leverede et gigantisk drama, da de mødte hinanden i kvartfinalen ved French Open sidste år, hvor de både under og efter kampen ikke ligefrem talte pænt om hinanden.

Nordmanden sagde blandt andet, at Holger Rune skulle til at blive voksen.

Og efter Ruuds kvartfinalesejr over argentinske Francisco Cerundolo blev han spurgt ind til forholdet mellem ham og Holger Rune.

- Vi har talt sammen siden. Vi respekterer hinanden, men jeg sendte ham ikke et julekort, og han sendte heller ikke et til mig. Men det er godt for de nordiske lande, siger Ruud til Eurosport efter kvartfinale-triumfen.

Den 24-årige grusspecialist har dog stor respekt for den unge dansker og roser den udvikling han har været igennem.

- Jeg har spillet mod ham i 2021 og 2022. Han er så meget bedre nu. Man kan se det på hans selvtillid, og han har store mål i sin karriere, siger Ruud.

De to andre semifinalister bliver fundet i morgen, når Yannick Hanfmann møder Daniil Medvedev og Stefanos Tsitsipas tørner sammen med Borna Coric.