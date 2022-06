Ruud taler ud: - Det gør mig faktisk ked af det

Det er faktisk ret ligetil.

De gider ikke tale om det mere. For hold nu fast, hvor er det blevet dyrket meget.

Sådan siger de i hvert fald selv. French Open er nu byttet ud med Wimbledon. Det røde grus er blevet til grønt græs. Tiden går. Videre.

Snart er det en måned siden, det skandinaviske slag mellem Casper Ruud og Holger Rune fandt sted i kvartfinalen ved Roland Garros i den franske hovedstad Paris. En kamp danskeren tabte i fire sæt. Et opgør mange vil huske for de anklager og tilsvininger, der fløj gennem luften i timerne og sågar dagene efter.

Læs også: Holger i chok i omklædningsrummet: - Han råbte op i hovedet på mig

Holger Rune og Casper Ruud har ikke talt sammen siden den dag i omklædningsrummet efter kampen, men respekten er der. 100 procent. Kamphanerne holder imidlertid stædigt fast i det, de allerede har meldt ud om sagen.

Derfor er det status quo. Det er stadig ord mod ord, så her er vi ikke blevet meget klogere. Selvom den 23-årige nordmand siger, han ikke vil dvæle ved fortiden, er det alligevel tydeligt, han har noget på hjerte, han vil ud med.

- Jeg har ikke set Holger, siden kampen i Paris, så jeg har heller ikke haft mulighed for at tale med ham. I min verden fortalte han løgne i pressen, og jeg har fra starten sagt, at det ikke foregik på den måde, han sagde det foregik på, siger Casper Ruud til Ekstra Bladet.

- Jeg synes stadig det er trist, han fortæller noget, jeg ikke mener, er sandt. Det gør mig faktisk ked af det. Når det så er sagt, så respekterer jeg Holger. Jeg er fuld af respekt for ham.

Når man i weekenden op til den officielle Wimbledon-start går rundt på anlægget, er opskriften den samme år efter år. Lørdag og søndag er mediedage. Verdens største tennisstjerner, fotografer og officielt personale går frem og tilbage mellem hinanden, som var det en lørdag formiddag på Strøget i København.

Derfor er det nok snarere en tilfældighed, at de ikke er stødt på hinanden endnu.

Bevares, Wimbledon er et stort område, men større er det heller ikke.

- Han er meget ung. Han er en virkelig god spiller. Han er frygtløs. Jeg har mine egne meninger om hans opførsel på banen, og den er lidt for vild, hvis du spørger mig, tilføjer Casper Ruud.

- Men jeg håber, jeg får muligheden for at tale med ham snart. Måske her. Måske et andet sted, så vi kan lægge det helt bag os, men i min verden er jeg videre.

Artiklen fortsætter under billederne..

Casper Ruud. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Læs også: Holgers millioner: Så rig er han allerede

Holger Rune. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Glad for ordene

Da Ekstra Bladet efterfølgende talte med Holger Rune-lejren om French Open-episoden, var danskeren også mentalt videre.

Nu handler det kun om Wimbledon, og blikket er stift rettet mod den opgave, han skal ind og udføre på græsset - først og fremmest på tirsdag mod Marcos Giron i første runde.

Men ordene fra Ruud gør da alligevel lidt indtryk.

- Vi har respekt for Casper. Han er en meget dygtig spiller, og vi er selvfølgelig glade for ordene, oplyser lejren til Ekstra Bladet.

Nordmanden kommer fra en opvarmningsturnering i Hurlingham, hvor han slog den spanske komet Carlos Alcaraz for første gang i sin karriere, og faktisk minder Alcaraz en hel del om Rune. I hvert fald niveaumæssigt, siger Ruud.

- Han og Holger er lige gamle, og vi kommer til at se rigtig meget til de to i fremtiden. Det er jeg sikker på. Carlos har på papiret leveret stærkere, men Holger er lige i hælene på ham. Carlos bliver en stor trussel i fremtiden, og alle dem, der gerne vil vinde titler, skal formentlig forbi ham først.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet er taget til Wimbledon for at følge de danske stjerner. Læs også om Holger Rune, der har lagt en plan for, hvordan han skal gøre livet surt for sin modstander på tirsdag.

Læs også: Benhård Holger: Ja, jeg skal angribe ham