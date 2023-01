Ryger ud på stribe: Er det en Netflix-forbandelse?

Næsten alle 'Break Point'-stjernerne har fået et tidligt exit fra Australian Open - men det sker ikke for Holger Rune, forsikrer han

Nick Kyrgios, Casper Ruud, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Paula Badosa og Ajla Tomljanović har to ting til fælles.

De er alle med i Netflix-hittet 'Break Point' - og alle ude af Australian Open tidligt i turneringen.

I disse dage har Holger Rune et kamerahold fra streaminggiganten på slæb, fordi han skal være med i anden sæson af serien.

Foto: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Ritzau Scanpix

Og selvom han er opmærksom på det spøjse sammentræf, frygter han ikke, at han kommer til at lide samme skæbne.

- Mange af spillerne, der har været med i første sæson - Kyrgios, Casper Ruud, Berrettini og så videre ...

- De har allesammen tabt! afbryder Holger Rune.

- Er du bange for, at det er en Netflix-forbandelse?

- Nej. For jeg er ikke ligesom alle de andre, lyder det kækt fra den unge dansker.

- Ej, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Det kan ske for alle, siger Holger Rune.

Netflix-holdet fulgte både Holger Rune til torsdagens træning, under kampen og på pressemødet efter.

Men de mange kameraer er ikke noget, der har tynget den unge dansker.

- Det har været godt. De er søde. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Udover at det selvfølgelig er fedt at være en del af det her Netflix-projekt. Men mest af alt har jeg bare fokus på kampen i dag, siger danskeren.

Efter lidt startvanskeligheder vandt Holger Rune da også forholdsvist sikkert kampen over Maxime Cressy i tre sæt med cifrene 7-5, 6-4 og 6-4.