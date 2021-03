Ryster hele arenaen

Midt under et point i tenniskampen mellem Zverev og Koepfer begyndte jorden at ryste

Se rystelserne på videoen herover

Tennisspillerne Alexander Zverev og Dominik Koepfer fik i begyndelsen af andet sæt begge endnu en modstander.

Jorden under dem i Mexican Open-semifinalen begyndte nemlig at ryste. Det var fra jordskælvet, der blev målt til 5,7 ti Ricther-skalen med epicenter omring 60 kimometer sydøst for San Marcos - to timers kørsel fra Acapulco.

Dominik Koepfer var midt i sit serveparti, da et jordskælv rystede stadion. Foto: Alfredo Estrella/Ritzau Scanpix

Rystelser varede omkring 30 sekunder, mens Koepfer servede det første parti i andet sæt.

- Jeg vidste ikke, hvad der skete. Det gjorde Dominik heller ikke, sagde Zverev ifølge Reuters.

- Vi kunne høre noget på tilskuerne. Jeg tror, at stadionlyset begyndte at ryste, og tilskuerne kunne nok mærke det mere end os.

- Vi løb jo rundt på banen, og vi var nødt til at spille pointet færdigt under jordskælvet. Vi mærkede det ikke så meget. Jeg ved, at det ofte sker her i Acapulco. Jeg har oplevet det før, så jeg gætter på, at det er normalt.

Alexander Zverev har tidligere oplevet rystelser i Acapulco. Foto: Carlos Perez-Gallardo/Ritzau Scanpix

- Sidste år skete det også ved enten en af mine kampe eller træning. Det var kraftigere dengang, for jeg så lysene ryste. Jeg oplevede ikke det samme i dag, siger Zverev.

Han vandt 6-4 7-6.

