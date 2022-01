Rystet af publikum

Tennistalentet Clara Tauson er lettet over at være videre fra første runde ved Australian Open efter en præstation på det jævne mod australieren Astra Sharma.

Det siger den 19-årige dansker på et pressemøde umiddelbart efter kampen, som hun vandt med cifrene 6-3, 6-4 foran et opstemt hjemmepublikum i Melbourne Park tirsdag aften lokal tid.

- Jeg synes, at det gik okay. Jeg spillede ikke særlig prangende tennis.

- Det var ikke så nemme forhold på banen. Der var noget vind, det blev køligere og køligere, og lige pludselig kom der også lys på banen, men jeg gjorde mit bedste og fik heldigvis arbejdet gjort færdigt, siger Tauson.

Danskeren fortæller, at hun undervejs i opgøret også blev en smule rystet af den store opbakning til hjemmebanehåbet Sharma.

- Jeg har prøvet, at publikum er imod mig, men måske ikke så voldsomt med så mange mennesker.

- Det var jo meget sjovt, og de fik heppet en hel masse. Der var måske lige nogle situationer, hvor jeg ikke synes, det var så sjovt, men sådan er det, når man møder en hjemmebanespiller.

- Jeg tager det ikke så tungt, men de var meget oppe at køre, siger Tauson med et grin.

Flere af de knap 1000 tilskuere på bane 3 i Melbourne Park blev da også i løbet af opgøret bedt om at dæmpe sig af kampens dommer.

Clara Tauson bidrog selv til den stigende stemning, da hun sjuskede en 2-1-føring væk i andet sæt efter at have vundet første sæt komfortabelt, hvilket tillod 26-årige Sharma at komme tilbage i kampen til stor jubel for hjemmepublikummet.

Australieren formåede således at bringe sig foran 3-2 og havde hele tre breakbolde i Tausons serv ved 0-40.

Danskeren lykkedes dog med at afværge krisen og udligne til 3-3, inden hun sågar brød Astra Sharmas serv i det efterfølgende parti.

Og netop den sekvens blev udslagsgivende for kampen, mener Tauson.

- Jeg var en lille smule nervøs, da hun kom på 3-2. Også fordi jeg var lige blevet brudt for første gang der.

- Men jeg vidste, at hvis jeg satte nogle gode server og spillede tålmodigt, så kunne jeg komme tilbage, siger hun.

Clara Tauson kan med sejren se frem til at møde Anett Kontaveit fra Estland i anden runde. 26-årige Kontaveit er seedet som nummer seks i grand slam-turneringen, mens Tauson er med som seniorspiller for første gang.

Kampen mellem de to skal spilles torsdag på et endnu ikke oplyst tidspunkt.