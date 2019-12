Rystet stjerne havde massemorder i bilen

I en ny dokumentarudsendelse løfter Andy Murray sløret for, at han var tæt på Thomas Hamilton, der dræbte 16 elever og en lærer i et skoleskyderi for 23 år siden

Det er næppe nogen hemmelighed, at tennis har spillet en stor rolle i Andy Murrays liv, men at sporten ligefrem hjalp ham videre fra en forfærdelig tragedie, var de færreste nok klar over.

I en ny dokumentar afslører skotten dog, at han var meget tæt på den mand, der rystede Skotland i 1996 med et voldsomt skoleskyderi.

43-årige Thomas Hamilton skød og dræbte 16 elever og en lærer på Dunblane Primary School, inden han også skød sig selv.

Andy Murray har ikke lyst til at tale ansigt til ansigt med journalisten Olivia Cappuccini om den gamle sag i dokumentaren, men efterlader i stedet en telefonsvarerbesked, hvor han fortæller om forholdet til massemorderen.

- Du spurgte mig for et stykke tid siden, hvorfor tennis var vigtigt for mig. Det er klart, at jeg havde den ting, der skete på Dunblane. Da jeg var omkring ni.

- Jeg er sikker på, at for alle børn, der var der, var det svært at forskellige årsager. Vi kendte fyren. Vi kom på hans fritidshjem, han havde været i vores bil, og vi havde kørt ham og sat ham af på togstationen og sådan noget, forklarer Andy Murray, der sammen med broderen Jamie var i skole på det tidspunkt, hvor Thomas Hamilton gik amok.

Der blev naturligvis lagt et blomsterhav foran skolen efter tragedien. Foto: Ian Rutherford/Ritzau Scanpix

Episoden fik naturligt nok konsekvenser for Murray, som dog brugte tennis til at komme videre.

- Når jeg spillede, kunne jeg få virkelig slemme vejrtrækningsproblemer. Jeg har det sådan med tennis, at det kan være en måde at flygte på, siger Andy Murray i dokumentaren og insinuerer også, at episoden ikke blev talt specielt grundigt igennem.

- Jeg ved det ikke, for vi taler ikke om de ting. Det er ikke ting, som bliver diskuteret.

Udover de i alt 18 mennesker, der døde i massakren, blev yderligere 15 personer såret.

Thomas Hamilton administrerede forskellige fritidsordninger, men blev flere gange beskyldt for have upassende omgang med især yngre drenge. Det var angiveligt de beskyldninger, der fik ham til at skyde vildt omkring sig 13. marts 1996.

Thomas Hamilton blev flere gange beskyldt for sin måde at optræde på over for mindreårige drenge. Foto: Ritzau Scanpix

Udover den tragiske episode handler dokumentaren især også om 32-årige Andy Murrays seneste to års skadeshelvede, der har truet karrieren.

Han gjorde dog single-comeback i Cincinatti i august og vandt i ATP-turneringen European Open i oktober.

Andy Murray forventes at stille op i Australian Open i januar.

