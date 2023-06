Så du det? TV 2-profil inviteret med i Tausons boks

Der var fint besøg i Clara Tausons spillerboks, da danskeren slog Leylah Fernandez i anden runde af Roland Garros.

Her sad TV 2-ekspert Tine Scheuer-Larsen og heppede på den 20-årige dansker.

Også tv-producerne havde fået øje på den tidligere tennisspiller. Flere gange i løbet af kampen blev der fokuseret på hende.

- Jeg blev inviteret ned i boksen, og det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne. Jeg har et kæmpe hjerte for Clara og hendes karriere, siger Tine Scheuer-Larsen, da Ekstra Bladet møder hende i Paris.

Foto: Kenneth Jessen/Ritzau Scanpix

I spillerboksen gjorde hun Clara Tausons nye træner, Carlos Martinez, selskab.

- Jeg er så glad for, at Carlos er kommet ombord. Det virker til, at hun er enormt glad for ham. Han er krævende, og han snakker meget. Det var dejligt at sidde tæt på. Jeg sad bare og bakkede op, siger TV 2-eksperten.

Tine Scheuer-Larsen har tidligere været træner for Clara Tauson. Men hun kunne alligevel godt holde sig fra at komme med inputs under kampen.

- Det styrer de fuldstændig. Jeg heppede bare. Det var ren opbakning, siger hun.

Foto: Rob Prange/Ritzau Scanpix

Venner på snapchat

Mens Clara Tauson kæmpede med skader sidste år, støttede Tine Scheuer-Larsen ofte med gode råd og motiverende ord. Og de har stadig kontakt på daglig basis - men mest om lidt mindre alvorligt emner.

- Vi snapper, siger tenniseksperten.

- Det er rimelig afslappet. Jeg siger bare ofte held og lykke, og hvordan går det.

- Jeg vil bare gerne have, det går hende godt. For jeg synes, hun er så god. Og jeg tror, hun kan vinde den her turnering på et tidspunkt, når hun er helt fit for fight. Det er fedt, at hun vinder de her kampe, siger Tine Scheuer-Larsen.

Intet problem med TV 2

Selvom Tine Scheuer-Larsen skal forholde sig sagligt til Clara Tauson i sit arbejde som TV 2-ekspert, mener hun ikke, at der er en interessekonflikt i, at hun sad med i tennisspillerens boks.

Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Hun har i hvert fald ikke hørt noget fra sin arbejdsgiver.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når jeg kommenterer Clara og Holger, så hepper jeg på dem. Men jeg prøver alligevel at være saglig. Der er jo også en modstander.

- Så det er ikke et problem, at du har et personligt forhold til hende?

- Nej, overhovedet ikke. De er meget cool med det. Hvis det er et problem, får jeg det i hvert fald af vide, siger Tine Scheuer-Larsen.

Clara Tauson spiller fredag tredje runde af Roland Garros, hvor den russiske kvalifikationsspiller Elina Avanesyan venter.