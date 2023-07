Så du det? Vild provokation

Novak Djokokic er en mand, der kan lide at provokere. Det mærker Wimbledom-publikummet

Der var mere end en kamp i kampen, da Djokovic fredag slog Jannik Sinner og bookede sin billet til finalen ved Wimbledon i London.

For Novak Djokovic, der ikke har tabt på Centre Court siden finalen i 2013 mod Andy Murray, er blevet manden, alle vil slå.

Og det har sat sit præg på det engelske publikum.

I langt det meste af fredagens semifinale lagde fansene overhovedet ikke skjul på, hvem størstedelen af dem heppede på: Sinner.

Det udmøntede sig ved store jubelbrøl ved nærmest hvert italiensk point. Og hvad gør man så, hvis man hedder Djokovic?

Novak Djokovic og Jannik Sinner siger tak for kampen efter semifinalen ved Wimbledon. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Først en gestus

Som sædvanlig en finger op til øret som en provokation, efter serberen havde vundet de to første sæt. Herefter plejer det så også at stoppe – men ikke denne fredag.

I tredje sæt kæmpede Sinner sig tilbage i kampen, og det kunne i den grad høres på publikum, der støttede den unge gut mere end nogensinde – til stor irritation for Novak Djokovic.

Ved 5-4 var Sinner foran 40-15, men han endte med at smide partiet. Og det skulle publikum få at føle.

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Så en anden gestus

For da Djokovic endte med at tage sættet efter tiebreak – og derved opgøret – så vendte han sig resolut ud mod publikum med en grædende gestus (se billedet øverst).

Djokovic har - til trods for sit høje niveau - ikke formået rigtig at få publikummet ved Wimbledon over på sin side.

Men de kommer altså til at døje med ham lidt endnu. For han er braget i sin niende Wimbledon-fianle, der spilles søndag.

Her møder han verdens nummer et, Carlos Alcaraz.