Så hurtigt når Clara og Holger til tops

Vi er ikke langt fra at have danskere i begge singlerækker ved en grand slam, Clara Tauson vil formentlig snart være fast inventar i Top 100, og Holger Rune kan følge kort efter

Som danske tennisfans er vi temmelig privilegerede, når vi skåler det nye år ind.

For mindre end et år efter Caroline Wozniackis karrierestop, kan vi i fuld alvor sidde og diskutere, hvor snart vi mon har en ny Top 100-spiller.

Ja, man får nærmest indtryk af, at det snarere bestemmes af coronaens tag i tenniskalenderen og om ikke at blive ramt af skader end af modstandernes navne i forhold til fremstormende Clara Tauson.

Mens det trods alt stadig vil være en mindre sensation, hvis også Holger Rune når at få den status i 2021..

For hvor vores kvindelige supertalent lige nu er verdens nummer 152, har han netop slået sig ind i Top 500, og der står altså stadig mange superservere mellem ham og den absolutte tennistop. Han tror selv på det, og det er et vigtigt skridt.

Et mindre spring er heldigvis fuldt acceptabelt for den bare 17-årige elegantier, der stadig vil være afhængig af wildcards for at skyde genvej.

Clara Tauson beviste med sejren i Paris over Jennifer Brady, verdens nummer 25, at hun matcher eliten både mentalt og slagmæssigt. Foto: Roger Parker

Optimismen bygger selvsagt på alt det, de allerede har dokumenteret, at de kan på en tennisbane.

Men udover et kæmpe talent har de to endnu et par fællestræk: De bærer nemlig begge en gigantisk selvtillid med sig som en helt naturlig del af tennisbagagen.

En selvtillid af den brugbare slags, fordi den tydeligvis kommer helt indefra.

Og så har de – men især Clara Tauson - ved flere lejligheder i 2020 bevist, at de også har den mentale styrke, der udgør forskellen i tilspidsede kampsituationer.

En evne, som de også kan få brug for nu, hvor de vil komme under et stigende forventningspres, og hvor modstandernes styrke gradvist øges.

På det punkt har Holger Rune et par gange lade sig psyke af usympatiske modstandere, så her er et stadig et felt at arbejde med.

Clara Tauson har hele pakken men kan vinde procenter med et lidt bedre benarbejde. Foto: Rob Prange/Shutterstock

Begge har vænnet sig til livet ude på tennisturen, og de oplever begge en massiv opbakning fra forældrenes side.

Begge behersker næsten alle typer slag, hvilket også er et must for en topspiller.

Dermed handler det mest om at forædle og finpudse mange af dem.

Holger Rune skal blive endnu bedre i den offensive del af sit spil. Blive endnu bedre til at vælge, hvordan og hvornår han skal angribe og rykke fra baglinje til net.

Og så skal han som de fleste andre arbejde med at forbedre sin fysik.

Holger Rune har et stort repertoire og en selvtillid, der kommer helt indefra. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Den del har både han og Clara Tauson længe arbejdet på forbedre, ligesom hendes smidighed har været et fokuspunkt udenfor sæsonen.

Skal man være lidt kritisk, så er det nok på hendes bevægelighed og benarbejde, der er nogle procenter at hente, for hvor har hun dog meget power i armen.

Clara kan slå vindere fra alle hjørner af banen og har groft sagt hele pakken af slag. Kan hun ramme en stime af gode resultater, kan det få en selvforstærkende effekt, fordi hun med et hurtigt avancement pludselig vil være direkte inde i mange WTA-turneringer. Her vil hun have følgeskab af den belgiske træner, Olivier Jeunehomme, der kender WTA-turen, ligesom parret mellem turneringerne kan arbejde sammen på Justine Henins tennisakademi.

Med sin vilde bedrift i første grand slam som senior beviste hun overfor både sig selv og omverdenen, at hun i slagstyrke kan matche verdens allerbedste, og derfor føler jeg mig sikker på, at hun snart er fast inventar i Top 100.

Hvornår Holger følger efter er lidt sværere at svare på, men tænk, hvis det om et par år er behagelig hverdag, at vi har to danskere i lodtrækningen til singlerækkerne ved de fire grand slams.

Det vil jo næsten gøre Danmark til en rigtig tennisnation.

