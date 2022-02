Så skete det: Sæsondebut efter coronavirak

Verdensetteren i tennis Novak Djokovic' 2022 har hidtil mest handlet om corona og manglende vaccination.

Mandag aften dansk tid kunne han endelig komme i aktion for første gang i år, da han åbnede ATP 500-turneringen i Dubai med en sikker sejr på 6-3, 6-3 over 19-årige Lorenzo Musetti fra Italien.

Der var en smule rust at spore hos den 34-årige serber, som lavede nogle ukarakteristiske fejl ind imellem i første sæt.

Andet ville også være underligt efter et par måneder uden betydende kampe, men med masser af virak om den glippede mulighed for en tiende titel ved Australian Open tidligere på året.

Efter at være blevet sat i karantæne ved ankomsten til Melbourne og en masse postyr omkring hans vaccinationspapirer endte de australske myndigheder med at tilbagetrække Djokovic' visum.

Myndighederne mente alligevel ikke, at serberen opfyldte kravene for at få dispensation fra at være vaccineret mod corona, som var et krav i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger.

I Dubai var der dog intet bøvl med papirerne for Djokovic. Det var der heller ikke i forhold til at spille sig videre til anden runde på bekostning af den italienske teenager.

Trods lidt rust i slagene var verdens nummer 1 klart stærkere end verdens nummer 58.

Serberen brød planmæssigt til 3-1, men måtte afværge tre breakbolde ved 0-40 i egen serv efterfølgende.

Han holdt dog sin serv hele vejen til sikker sætsejr på 6-3.

I andet sæt brød Djokovic til 2-1, og selv om Musetti kæmpede flot og kom til fire breakmuligheder ved 2-3 efter store serbiske fejl, så klarede favoritten frisag.

Herfra efterlod han ingen tvivl om udfaldet. Han sluttede af med at bryde italieneren en god 2022-start for Djokovic.

I næste runde skal han møde vinderen af opgøret mellem russeren Karen Khachanov og australieren Alex de Minaur.