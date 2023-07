Så stod hun der igen

Caroline Wozniacki spillede tirsdag showkamp ved Wimbledon. Hun varmer dermed for alvor op forud for sit store comeback i starten af august

Så stod hun der.

Med en ketsjer i hænderne.

Klædt helt i hvidt.

Smilet var stort, og ud stak hestehalen af åbningen på Adidas-kasketten.

Caroline Wozniacki tog fusen på alle, da hun for to uger siden fortalte hele verden, at hun vender tilbage til toppen af professionel tennis efter tre års fravær.

Men det virkede ikke længere som noget, der var så forfærdeligt langt væk tirsdag på Wimbledon-anlægget, hvor hun sammen med den zimbabweanske Cara Black spillede double i en showturnering mod Daniela Hantuchova og Laura Robson.

Midt i fejringen af sin 33-års fødselsdag var glæden over at være tilbage på græsset ikke til at tage fejl af.

Og med en sejr efter et afgørende supertiebreak på 10-8 gik det hele jo meget godt. Parrene vandt hver et sæt med 6-1, hvorefter danskeren og hendes makker var stærkest.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Inden kampen bød programmet også på et møde med pressen. Her fortalte den danske stjerne, at antallet af turneringer bliver færre, end sidst hun var aktiv.

- Jeg kommer til at spille dels et udvalgt program, som vil passe til mig og min familie, dels de steder som passer godt til mit spil, forklarede hun ifølge Jyllands-Posten.

Hun gør comeback i WTA Tour-turneringen i Montreal i starten af august, hvorefter det første store mål er US Open.

Wozniackis karriere toppede i 2018, da hun vandt grand slam-turneringen Australian Open.

Året før vandt hun sæsonfinalen på WTA Tour.

Hun nåede at vinde 30 WTA-titler, inden hun stoppede i 2020.