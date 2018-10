Så stresset var Caroline: Jeg glemte stillingen

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Hun havde selv forudset en hård aften i skydeteltet og forsøgt at tage sine forholdsregler, men alligevel var der fuld stress på, da det gik løs mod tjekken med den store slag-kaliber, Petra Kvitova.

- Der var flere gange, hvor jeg glemte, hvad den stod, fordi jeg fokuserede så meget på den næste bold. Du ved, at der kommer bomber, så du skal være klar hele tiden. Det foregår næsten mest pr. instinktivt, forklarede Caroline Wozniacki efter sin sejr i tre sæt.

- Mod en spiller som hende skal man hele tiden bare være fokuseret og have et mål i hovedet, og det er at prøve at få mange bolde tilbage og så spille aggressivt, når man får muligheden for det. Man er aldrig sikker på sejren før sidste bold, for hun kommer ind og trykker og spiller hurtigt til sidst, når hun vil satse.

Fire gange i træk havde hun tabt til Kvitova, og seneste sejr lå tilbage i 2014, så sejren havde flere følelsesmæssige lag, kunne man fornemme.

- Det var en stor sejr for mig i dag, nikkede Caroline Wozniacki.

- Hun er virkelig en svær modstander for mig og har været det længe, så at vinde denne her var stort. Især fordi jeg – og også hun – spillede meget bedre end i første kamp i turneringen.

Om sin vellykkede taktik sagde hun:

- Jeg skulle ikke give hende for mange vinkler at arbejde med, og så skulle jeg både serve og returnere godt. Det sidste lykkedes godt, føler jeg. Jeg fik mange af hendes server i spil, så jeg også fik stresset hende, lød det med et smil.

Taktikken gik også på at køre den store tjekke træt, og i tredje sæt kunne man tydeligt se, hvordan energien sivede ud af hende.

- Ja, men så bliver hun også ekstra farlig, for så trykker hun virkelig til for at satse.

Nu har Caroline Wozniacki så – tilsyneladende - bragt sig i en situation, hvor hun med en sejr over Elina Svitolina selv kan afgøre sin semifinaleskæbne.

- Jeg forstår ikke helt matematikken. Jeg skal bare ud og prøve at vinde, og så må matematikken gerne falde til min side, lød det med et grin fra den sejrsglade dansker.

