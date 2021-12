Sådan bliver jeg en fast del af toppen

Clara Tauson er klar over, at hun skal lægge på sit spil, arbejde hårdt med fysikken og finde et højt bundniveau, hvis hun vil være fast inventar i tennistoppen

Det har været en drøj tur op ad ranglisten for Clara Tauson, der som repræsentant for en lille tennisnation langt fra har badet sig i wildcards.Og da hun også har været ramt af et par irriterende skader i løbet af sæsonen og har haft et par hårde lodtrækninger i grand slam-regi, er det ret imponerende, at hun efter godt otte måneders kampe på WTA-niveau er avanceret helt frem til en plads som verdens nummer 44.

Lige så offensiv, Clara Tauson kan lide at være på banen, lige så defensiv har hun for vane at melde sine målsætninger ud, men allerede i starten af marts fik hun en klar fornemmelse af at høre til i det bedre selskab, da hun uden at afgive sæt tog sin første WTA-titel i Lyon.

Siden vandt danskeren i september også titlen i Luxembourg med sejr over tre Top 40-spillere undervejs.

- Den sejr er jeg specielt glad for, siger hun til Ekstra Bladet og nævner sin kamp mod verdensetteren Ashleigh Barty på verdens største tennisbane, Arthur Ashe Stadium i New York som et andet højdepunkt i år.

- Der har været mange gode oplevelser, men det var stort, siger hun om nederlaget på 1-6, 5-7 i andenrundekampen ved US Open, hvor hun ind i mellem så noget frustreret ud.

- For mig var det en 100 procent fed oplevelse at møde Barty, og jeg har lært af kampen.

Trods nederlaget og frustrationer undervejs blev mødet med Ashleigh Barty en stor og lærerig oplevelse for Clara Tauson. Foto: Robert Deutsch/Ritzau Scanpix

Og netop læring er fortsat et hovedpunkt for den 19-årige dansker, der løbende træner nye facetter i sit spil - også mens hun spiller turneringer. I år er ikke mindst serven blevet lagt lidt om og har fået mere bid, og alle våben skal slibes til, hvis hun skal klare sig i det øvre lag på WTA-turen, erkender hun.

- Jeg har arbejdet på mange områder, så der er små forbedringer på mange områder. Men jeg har fokus på både min offensiv og min defensiv, som jeg begge har forbedret.

- De fleste modstandere er naturligvis meget mere erfarne i at spille på WTA-niveau og det prøver jeg at lære af. Særligt kan de spille på et højt niveau hver dag, og deres bundniveau er meget højt, har Clara Tauson noteret sig.

Skader spændte desværre ben for den unge dansker i flere perioder i 2021. Her er hun under behandling i Skt. Petersborg. Foto: Dmitri Lovetsky/Ritzau Scanpix

Og netop det sidste skal hun samle op.

- Jeg debuterede jo i Top 100 for kort tid siden, og for at ligge der stabilt, handler det jo om det hårde arbejde hver evig eneste dag og på at udvikle mit spil på alle områder.

- Hvad enten jeg vil være med i Top 20, 30 eller 50, handler det meget om at have et solidt bundniveau, og vil jeg med i den absolutte top, skal jeg desuden udvikle nogle stærke forcer, siger KB’eren, der selvsagt er nødt til at lægge mange kræfter i den fysiske træning for at kunne hænge på.

Et arbejde, der også skal doseres, så det kan være præventivt i forhold til at undgå for mange skader.

- Det er en del af det at være professionel atlet, at der en gang imellem vil opstå skader, når man hver dag træner hårdt. Det er en del af gamet.

- Jeg træner en masse styrketræning for at forberede min krop til at spille turneringer og træne 6-7 timer dagligt, 340 dage om året.

Langt de fleste af disse tilbringer hun i selskab med sin belgiske træner Olivier Jeunehommes, ligesom hendes mor, Tine Tauson i 2021 har været en fast del af det omrejsende Team Tauson.

Tilbage til en sejrsscene

En glad juniorvinder med Melbournes skyskrabere i baggrunden. Nu glæder Clara Tauson sig til et gensyn. Foto: Roger Parker

For knap tre år siden noterede det meste af det internationale tennisforum Clara Tausons navn, da hun suverænt tog sig af juniortitlen ved Australian Open. I øvrigt med sejr over canadiske Leylah Fernandez, der i 2020 stod i US Open-finalen.

- Jeg glæder mig til at komme retur til Melbourne, siger Clara Tauson, der sidste år missede sin seniordebut, da hun tabte i kvalifikationen til Australian Open, der blev afviklet i Dubai på grund af covid-situationen.

- Jeg håber, at corona er på et niveau, så det er sundhedsforsvarligt med lidt færre restriktioner end sidste år.

Clara Tauson blev hyldet, da hun vendte hjem med sit flotte trofæ. Foto: Jonas Olufson

- Medmindre det bliver hedebølge, er klimaet dejligt, og jeg kan godt lide både menneskene og turneringerne dernede, siger den 19-årige dansker, der selvsagt har gode minder fra Melbourne Park.

- Jeg var så heldig at jeg spillede flere kampe inde på store stadions, sidst jeg var der, og jeg husker særligt, at der var forskel på banernes hurtighed. Det kræver en vis evne til at omstille sig.

- Stemningen derinde er ret speciel, altså på den gode måde, og det håber jeg, at opleve igen.

Clara Tauson deltager også i double med belgiske Alison van Uytvanck som makker.