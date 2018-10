Sådan er Carolines sygdom: - Fantastisk hun har kæmpet sig gennem det

Caroline Wozniacki kom med lidt af en afsløring, da hun var færdig ved WTA Finals.

Hun havde holdt en kronisk sygdom hemmelig for offentligheden igennem et par måneder, en gigtsygdom med navnet Reumatoid artritis.

Sygdommen kan være alvorlig og føre til nedsat bevægelighed og give følgesygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme.

Men med hurtig behandling når man ofte langt, fortæller Mette Bryde Lind, der er direktør i Gigtforeningen, til Ekstra Bladet.

- Reumatoid artritis er det samme som leddegigt. Det er en sygdom, hvor kroppen æder sig selv. Man ved ikke, hvorfor man får den. Den går specielt i leddene. Det er en betændelsetilstand, siger hun.

- Hvis man hurtigt får en diagnose, kan man få behandling, og kommer man hurtigt i den behandling, kan man leve et forholdsvist normalt liv.

Hvor meget hjælper det at få hurtig behandling?

- Man kan holde sygdommen nede og leve tæt på et almindeligt liv. Vi håber på, at folk hurtigt kommer i behandling, og i og med hun er en topatlet, må man gå ud fra, at hun er kommet hurtigt i behandling.

Leddene, som angribes, vil typisk være hævede og gøre ondt. I starten havde Wozniacki det decideret dårligt på banen, men nu får hun en indspøjtning hver anden uge, der hjælper hende. Der er dog stadig gener.

Caroline Wozniacki siger, at hun sommetider døjer med træthed. Er det et genkendeligt billede?

- Meget, meget genkendeligt. Man får det man kalder fatigue, træthed, som man ikke kan sove væk, siger direktøren for Gigtforeningen.

- Det er fantastisk, at hun kan kæmpe med på det niveau. Det fortæller mig, at medicinen virker for hende. Det er dybt imponerende, at hun har kunnet vinde China Open her for nyligt. Hun har jo også det en af de vigtigste forudsætninger i orden, nemlig det mentale. Det kan en enlig mor også sagtens, så det er en afgørende forudsætning at have for alle, der har leddegigt. Hun har kunnet kæmpe imod trætheden, og det er flot.

Sygdommen betyder, at man skal tage særlige hensyn såsom at sove og spise godt, træne og undgå rygning.

Wozniacki har det selvfølgelig svært, men håber at kunne være en rollemodel for andre, der døjer med samme sygdom. Læs mere om hendes tanker om sygdommen her.

Næsten 50.000 danskere lider af leddegigt, og kvinder rammes tre gange så ofte som mænd.

