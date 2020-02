Sådan har du aldrig set Wozniacki: Giraf-model for veninden

Caroline Wozniacki stoppede i sidste måned sin karriere som tennisspiller, men venskabet med tenniskollegaen Serena Williams stopper ikke.

Den 38-årige amerikaner har eget tøjfirma ved navn 'Serena', og her har den otte år yngre dansker onsdag fået lov at optræde som model ved præsentationen af den nye 2020-kollektion 'S by Serena'.

Videoer på sociale medier viser, hvordan danskeren ikke bare er med til showet, men faktisk er en del af fremvisningen og går modeshow med en tætsiddende kjole med girafmønster, der altså er en del af den nyeste Serena-kollektion.

Caro was one of the models in Serena's fashion show

Andre billeder viser Wozniacki sammen med Serena Williams på amerikanerens store dag, og også forfatter og tv-journalist Derek Blasberg er en del af slænget. Han har lagt en selfie op, hvor tennisspillerne også er på, ligesom supermodellen Karlie Kloss og skuespilleren Colton Haynes er det.

- Kommer vi os nogensinde over at være de laveste og mindst atletiske folk i rummet? (Skal spørge fra en ven og Colton Haynes) Tillykke med dit show, Serena Williams, skriver han.

På oversigten over hele Serena Williams' kollektion, så kan den finder man frem til, at den specielle kjole Wozniacki optræder i hedder 'Jamilla Shirred Midi Dress in Natural Giraffe' og kan købes for 609 kroner.

Serena Williams tøjpræsentation er en del af New Yorks modeuge, der siden 1993 er gået under navnet New York Fashion Week. Helt tilbage fra 1943 har der dog været modeuge i den amerikanske storby.

Sidste sommer kom hun med en kollektion, hvor der var lagt vægt på, at alle kropsformer kunne bruge tøjet.

- Ingen i verden ser ud på samme måde. Vi er alle forskellige mennesker og har forskellige personligheder og træk. Vi er nødt til at bringe vores personlighed frem, sagde Williams dengang.

18. maj spiller Serena Williams og Caroline Wozniacki danskerens allersidste kamp i karrieren, når de spiller opvisningskamp i Royal Arena.

