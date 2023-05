Sådan vinder Holger: - Han skal være kæk

Der er lagt op til et kæmpe brag, når Holger Rune lørdag eftermiddag skal møde rivalen, norske Casper Ruud.

De to mødes i semifinalen i ATP 1000-turneringen i Rom, og det er femte gang, at de står over for hinanden professionelt.

Kampen har på forhånd trukket overskrifter, for de to har et intenst forhold, der også har bevæget sig udover banen.

Derfor kræver det en dansk sejr, at Holger Rune ejer banen fra første øjeblik. Det mener Eurosports tennis-ekspert Michael Mortensen.

- Han skal virkelig have den tænding fra starten af. Når han træder ind på banen og kigger på Casper, så skal han vise, at han er klar til opgaven.

- Vi har set ham gøre det i Monte Carlo, München og Madrid. Han har et volume på banen, som kan være meget intimiderende, og jeg håber, at Holger vil være intimiderende overfor Casper.

Casper Ruud ligger i øjeblikket på fjerde pladsen på ATP's verdensrangliste. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters.

Ifølge tenniseksperten kan man ikke komme udenom, at de to tennisspilleres tidligere kontroverser kommer til at fylde. Derfor kommer kampen til at handle meget om udstråling og psyke, mener han.

- Dagens kamp er en kamp i kampen. Det handler om, hvem der er mentalt stærkest af de to. Hvem der tør spille det spil, der skal til for at vinde.

- Holger Rune er jo en meget kæk person. Han kigger tit ud til tilskuerne, smiler til dem. Han skal signalere, at han har massere af overskud og energi til opgaven. På den måde kan han så småt komme op i hovedet på Casper.

En af de måder, som Holger kan gøre det på er, at udnytte sin frække personlighed, som han så småt er blevet kendt for, mener Michael Mortensen.

Dagens kamp er femte gang, at de to mødes professionelt. Her ses hvordan Casper Ruud fejre, at han vandt over Holger Rune i kvartfinalen i French Open 2022. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix.

- Han skal ikke være bange for at komme ud i situationer, hvor han er lidt provokerende. Han må godt være lidt kæk på banen. Han må godt komme med et lille verbalt udbrud en gang imellem og sende et blik til Casper Ruud.

- For det ville drille Casper. Så det bliver en meget mental kamp, og det kan være en fordel for Holger.

I sidste ende er han dog forhåbningsfuld, og han tror på, at Holger Rune kan tage sejren.

- Det er en tæt kamp. Men som Holger har spillet hele grussæsonen, så synes jeg, at han er favorit. For han har nogle kvaliteter, som Casper Ruud ikke har i øjeblikket. Og modsat Holger har grussæsonen været hård for ham.

Dagens kamp bliver efter planen spillet klokken 13 dansk tid.

