Sårbar Caroline har travlt

NEW YORK (Ekstra Bladet): Selv om det ved indgangen til US Open er livgivende at se Caroline Wozniacki i så godt et humør og med så god en udstråling på træningsbanen, er det svært at mønstre den helt store optimisme på hendes vegne.

Det aktuelle, positive indtryk overdøves nemlig af det triste udtryk, hun har vist på kampbanen i det sidste lange stykke tid. Der har været gode glimt, men der har ikke mindst været frustrerende perioder af passivitet, tvivl på egen formåen og trækken i håndbremsen.

Fordi hun har været uden den selvtillid, som mange kampe og derfor sejre giver.

Caroline anno 2019 fremstår kort sagt som særdeles sårbar på en tennisbane.

Den slags fornemmes hurtigt i det omklædningsrum, hvor konkurrenterne er flere og skarpere end nogensinde: ’Caroline? Hun er da til at slå.’

Jeg har for længst lært, at man aldrig skal dømme Caroline ude. Dertil er hun for stor og stolt en fighter, og dertil har hun stadig for meget kunnen tilbage i ketsjertasken. Hun er flere gange i sin karriere sprunget op fra grøften, har fundet tilbage på vejen og givet gas.

Forskellen på nu og tidligere er selvsagt, at hun lider af kronisk leddegigt. En ultrabesværlig og uvelkommen joker som i udbrud vil gøre det umuligt at præstere på det topniveau, der er nødvendigt på kampdage.

Caroline har flere gange tabt fokus mod slutningen af sine kampe, og det er dybt bekymrende. Den uvane skal ryddes af vejen som det første. Ellers kan hun godt glemme alt om at vinde flere titler.

Kinesiske Yafan Wang kan blive en god test for Caroline Wozniacki, for hvor står hun lige nu? Foto: U.S. REUTERS/Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

Wozniacki under træningen i New York. Foto: Roger Parker/INTERNATIONAL SPORTS FOTOS LTD

Set i det lys får hendes præstation mod kinesiske Yafan Wang endnu større betydning end den slags førsterundekampe plejer at have.

Wang er så god, hurtig og bevægelig en modstander, at Wozniacki er nødt til at finde sit spil – og ikke mindst sin koncentration - med det samme.

Hun er nødt til at tage initiativet og beholde det, være aggressiv indenfor fornuftens rammer og vise mod på de tidspunkter, hvor kampen bliver afgjort.

Hun siger selv, at hun har hentet selvtillid fra sine gode træningskampe, men den slags bliver altså aldrig en fuldgod erstatning for rigtige konkurrencesituationer, og det er lige præcis på det punkt, hun er allermest sårbar.

Wang mangler erfaring fra den store scene i grand slams, og her har Caroline, der fem gange har nået semifinalen og to gange slået sig videre til finalen, mentalt en hjemmebane at spille på.

Mine snakke med hende de seneste dage indikerer, at hun har forstået budskabet. At hun udmærket ved, hvor skoen trykker.

Og så kan man ikke udelukke, at hun trods en hård lodtrækning i det videre forløb, hurtigt kan genfinde sin selvtillid og nå noget, der ligner hendes topniveau.

Gør hun det, er det slet ikke umuligt, at hun igen lukker munden på de skeptikere, der er kommet mange flere af på det seneste.

Wang og Wozniacki kan forventes på banen midt på aftenen, dansk tid.

Til en kamp, der kan blive danskerens sidste i grand slam-regi men også et afsæt til endnu en ny start.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

