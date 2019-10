Såret Wozniacki kæmper sig i semifinalen

Caroline Wozniacki kan så småt begynde at skimte en mulig triumf ved China Open.

Den regerende mester spillede sig fredag videre til semifinalen med en sejr over russiske Daria Kasatkina, der blev besejret 6-3, 7-6.

Modstanderen i lørdagens semifinale bliver enten japanske Naomi Osaka eller Bianca Andreescu fra Canada.

Den 22-årige Kasatkina brød igennem i 2018, men har i denne sæson haft svært ved at leve op til de store forventninger.

Det var da også kun i perioder, at den unge russer viste klassen mod Wozniacki.

Ingen af de to spillere fik på noget tidspunkt serven til at fungere særlig godt, og det gav en lang række servegennembrud i kampen. Første sæt bød på hele fem af slagsen.

Wozniacki fik i første sæt brudt sin serv to gange og var bagud med både 1-2 og 2-3, inden Kasatkina ramte en skidt stime, hvor russeren slet ikke kunne få sit spil til at fungere.

Det betød, at Wozniacki tog fire partier i træk og dermed lukkede hun første sæt.

Andet sæt blev endnu mere dramatisk, da en forvandlet Kasatkina hurtigt bragte sig foran 3-0. Wozniacki fik kæmpet sig ud af problemerne og reducerede til 2-3.

Det havde åbenbart en pris for danskeren, der så sig nødsaget til at kalde en medical timeout for at få behandlet sin albue.

Efter seks-syv minutters behandling udlignede Wozniacki til 3-3, inden russeren igen trak fra, for blot at se Wozniacki kæmpe sig på 6-6 og tvinge sættet ud i en tiebreak.

I tiebreaken bragte danskeren sig foran med 6-1, men det blev alligevel nervøst, da hun missede de fire første matchbolde, inden hun vandt tiebreaken 7-5.

I semifinalen lørdag venter altså vinderen af opgøret mellem Naomi Osaka eller Bianca Andreescu, der for nylig vandt US Open. Osaka vandt grand slam-turneringen i New York sidste år.

Wozniacki har slået Osaka to gange i to kampe, og tabt begge sine to møder med Andreescu.

Se også: Brandvarm i nat: Dansk superstjerne stråler i premieren

Se også: Irriteret Ståle: - Må bare ikke ske