Sabalenka rejser sig efter æg og booker US Open-finale

Aryna Sabalenka jublede lidt for tidligt, men bookede tidligt fredag morgen dansk tid alligevel sin første US Open-finale i karrieren.

Den 25-årige belaruser tabte første sæt 0-6 og var bagud 3-5 i andet, men vandt alligevel over amerikanske Madison Keys i tre sæt efter tiebreak i både andet og tredje sæt.

- Keys spillede fantastisk. Jeg er virkelig stolt af mig selv over, at jeg formåede at vende kampen og tage sejren. Det var utroligt, siger Sabalenka ifølge wtatennis.com.

Sabalenka var allerede inden sejren sikker på at passere Iga Swiatek på verdensranglisten, så hun fra mandag for første gang er nummer et i verden.

Det sker blandt andet efter, at hun vandt Australian Open i januar og siden nåede semifinaler i både French Open og Wimbledon.

I lørdagens finale møder Sabalenka amerikanske Coco Gauff, der slog tjekken Karolina Muchova i to sæt og tidligere i turneringen agerede stopklods for Caroline Wozniacki.

Keys, der var finalist i US Open i 2017, havde slået Wimbledon-mester Marketa Vondrousova og tredjeseedede Jessica Pegula ud på sin vej til semifinalen, men her slap kræfterne til gengæld op.

Efter et overlegent første sæt var marginalerne mod den 28-årige amerikaner i de følgende sæt.

Hun kom godt nok foran 5-3 i andet sæt, men Sabalenka fik minimeret antallet af fejl, da det virkelig spidsede til, og Keys blev i stigende grad slidt ned.

I tredje sæts supertiebreak var Keys let humpende.

Og selv om dommeren havde annonceret tydeligt til alle, at der skulle spilles til ti modsat i et normalt tiebreak, lod Sabalenka jublen bryde løs, allerede da hun kom foran 7-3.

Hun opfattede dog hurtigt sin fejl, fik fat i sin ketcher og var med et smil på læben klar til at spille videre. Og slutteligt vandt hun sikkert 10-5 i supertiebreaket.