Sabalenka sikrer kvartfinaleplads

Belarussiske Aryna Sabalenka var natten til mandag dansk tid ikke til at stoppe, da hun på sikker vis besejrede schweiziske Belinda Bencic i ottendedelsfinalen af grand slam-turneringen Australian Open.

Bare 1 time og 27 minutter tog det den 24-årige belarusser, før Bencic var færdig på singlesiden af turneringen i Melbourne Park.

Sabalenka lod egentlig kun til for alvor at være i problemer én gang, da hun tidligt i kampen blev brudt af schweizeren.

Belarusseren kom dog tilbage med et brud og endte med at lukke første sæt med et brud til 7-5 i partier.

Andet sæt virkede til at være ren rutine for Sabalenka.

Hun formåede at bryde sin modstander to gange, og kunne serve sættet hjem til 6-2 på partier.

Sabalenka, som for tiden indfinder sig på kvindernes verdensranglistes 5.-plads, siger efter kampen, at hun har fået mere ro i sindet på banen og generelt er mere behersket.

- Igennem hele mit liv har det taget et stykke tid for mig at forstå, at de negative følelser ikke hjælper en på banen, siger hun.

- Man er bare nødt til at forblive stærk og holde fast i håbet uanset hvad og så gøre, hvad man kan.

- Så jeg er bare super glad for min indstilling til kampen i dag. Ja, jeg gjorde det rigtig godt.

Aryna Sabalenka skal i kvartfinalen op imod enten Donna Vekic fra Serbien eller tjekkiske Linda Fruhvirtová. De spiller ligeledes natten til mandag dansk tid. Vekic ligger nummer 64 på kvindernes verdensrangliste, men Fruhvirtová ligger nummer 82.