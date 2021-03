Sælger luksus for 100 millioner

Ivan Lendl har sat sit landlige palæ i Connecticut til salg og satser på at få lidt mere end 100 millioner kroner for det

Tredje gang er forhåbentlig lykkens gang for Ivan Lendl.

Den tidligere verdensetter i tennis har med hustruen Samantha således igen sat deres rummelige palæ til salg og endda gået godt og vel ned i pris.

Således er de 1672 kvadratmeter sat til salg for 102 millioner kroner - et nedslag på 20 millioner i forhold til de to tidligere gange, palæet har været til salg. Det skete i 2014 og i 2016.

Hvis man finder det helt store checkhæfte frem og vælger at investere i landstedet, der ligger i Cornwall i det nordvestlige hjørne af Connecticut to timers kørsel fra New York City, så får man et overflødighedshorn af faciliteter.

For på de i alt 180 hektar er der masser af plads til at slå sig løs. Der er overdådige forhold til at holde heste i massevis, der er en stor fiskesø, en æbleplantage, en swimmingpool, en basketballbane og naturligvis en tennisbane.

I selve huset kommer man heller ikke til at mangle noget.

10 værelser og i alt 12 badeværelser rummer det. Desuden er der adskillige pejsestuer et overdådigt indrettet køkken og et enormt walk in closet, der kan rumme tøj til selv den største familie.

Indenfor er der endvidere endnu en swimmingpool, en sauna og en gymnastiksal med indbyget basketballbane.

Desuden er der en hel garage-fløj med plads til seks biler, hvor der på førstesalen er indrettet kontorfaciliteter.

Du kan se billeder fra huset i galleriet herunder:

Se Ivan Lendls eksklusive landejendom her 1 af 14 Huset i Connecticut blev i slutningen af 1980'erne købt for 25 millioner kroner og gennemranoveret. Foto: Elyse Harney Real Estate 2 af 14 Byggestilen er beskrevet som Federal Style med inspiration i de amerikanske sydstaters plantager. Foto: Elyse Harney Real Estate 3 af 14 Der er masser af plads i husets master bedroom, Foto: Elyse Harney Real Estate 4 af 14 Og plads til tøj i massevis. Foto: Elyse Harney Real Estate 5 af 14 De mange badeværelser fejler heller ikke noget. Foto: Elyse Harney Real Estate 6 af 14 Man får også et bibliotek med i købet. Foto: Elyse Harney Real Estate 7 af 14 Og såmænd også et bibliotek til børnene. Foto: Elyse Harney Real Estate 8 af 14 Der er stil over trappen, der fører op til husets første sal. Foto: Elyse Harney Real Estate 9 af 14 Der er mulighed for at spise i forlængelse af det veludstyrede køkken. Foto: Elyse Harney Real Estate 10 af 14 Trofæerne fra Lendls karriere følger desværre ikke med. Foto: Elyse Harney Real Estate 11 af 14 Der er i alt plads til seks biler i den store garage. Foto: Elyse Harney Real Estate 12 af 14 Er man til heste kan de indlogeres i den enorme lade, der er bygget til formålet. Foto: Elyse Harney Real Estate 13 af 14 Der er også masser af plads til hestene i de mange folde. Foto: Elyse Harney Real Estate 14 af 14 Lystfiskeren behøver ikke at rejse længe. Der hører en stor sø med til ejendommen. Foto: Elyse Harney Real Estate

61-årige Ivan Lendl er født og opvokset i det daværende Tjekkoslovakiet og stillede også op som tjekke i det meste af sin karriere, der spændte fra 1978-1994.

Han havde dog boet i connecticut i USA siden 1984, og han skiftede statsborgerskab i 1992.

I sin aktive karriere vandt han otte Grand Slams og var i yderligere 11 finaler. Desuden har han vundet ATP-finalerne fem gange og i alt været verdensetter i 270 uger - kun overgået af Novak Djokovic (311), Roger Federer (310) og Pete Sampras (286).

Selv om han altså lagde ketsjeren på hylden i 1994 figurerer han stadig som nummer 18 på alletiders pengeliste med en karriere-indtjening på 130 millioner kroner.

