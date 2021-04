Sælger sin kropsdel til sponsor

Man kan tage kasket med logo på eller vise sine underbukser som Bendtner, men det er nok de færreste der har taget sponsorplejen til samme niveau som kroatiske Oleksandra Oliynykova.

Den 20-årige tennis-spiller, der er nummer 655 på verdensranglisten, har solgt et lille område på sin arm, og prisen endte på omkring 34.000 danske kroner.

Her kan køberen så placere en reklame, hvis vedkommende vil.

Området måler cirka 15x8 cm og er placeret mellem albue og skulder på højre arm.

Hun vil dog ikke have betting-reklamer eller ekstremistisk indhold stående, fortæller Sportico, som har talt med hende.

Købet blev foretaget med kryptovalutaen Ethereum, som tennisspilleren taler varmt for. Hun regner med, at hun vil være den første af mange, der springer på denne vogn med at sælge kropsplads for kryptovaluta.

- Jeg vil tage dit kunstneriske objekt med på enhver tennisbane, hvor jeg spiller. Jeg er kun 20 år, og jeg er på vej frem i min karriere. Jeg tror på, at jeg kan komme til at spille på de største steder i tennisverdenen, lyder det fra hende.

Fænomenet med såkaldte 'body billboards' er dog ikke helt nyt, eftersom det er benyttet af blandt andre bokseren Bernard Hopkins.

Området på armen er solgt på livstid, men hun har ikke planer om at udvide med flere sponsorer på kroppen.

Dansk nedtur: Tidligt exit

Tak for tæsk, Djokovic!