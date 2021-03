Sælger vildt feriehus: Ekstravagant luksus

Har du 47 millioner kroner og brug for et hus i Beverly Hills, så er det nu, du skal slå til.

Serena Williams har i hvert fald netop sat sit luksuriøse 'fritidshus' til salg i verdens nok mest kendte postnummer.

Tennisstjernen købte selv det dengang nybyggede hus for fire år siden for cirka 40 millioner kroner, så hun står til at tjene en god skilling på boligen, der rummer ikke mindre end 557 kvadratmeter.

Se billeder af villaen herunder. Artiklen fortsætter under billederne.

Villaen, med fem soveværelser og syv badeværelser, ligger i et såkaldt 'gated community', der sikrer dig privatliv afskærmet fra offentligheden.

Ejendommen inkluderer, ud over de mange værelser, en vinkælder, et yogarum, et fitnesscenter og en bar.

Der hører naturligvis også en udendørs pool til luksuskomplekset samt en gårdhave med grill og køleskab i baghaven.

New York Post skriver, at den 39-årige tennisstjerne og hendes mand, Reddit-grundlægger Alexis Ohanian, nu i stedet leder efter et nyt 'feriehus' i Montecito-området, der ligger cirka 16 km fra Beverly Hills.

Serena Williams har sin postadresse i Florida.

I efteråret offentliggjorde Forbes en liste over de sportskvinder, der tjente mest fra juni 2019 til juni 2020.

Her tjente Serena William 230 millioner danske kroner. Kun overgået af tenniskollegaen Naomi Osaka.

Forbes skriver videre, at Serena Williams har en formue på samlet 1,3 milliarder danske kroner, så mon ikke feriehuset i Montecito også bliver et nydeligt et af slagsen...

