Særlig besked fra Holger: - Vi har et godt forhold

Da Clara Tauson havde vundet den afgørende kvalifikationskamp til Roland Garros, tikkede en besked ind fra Holger Rune.

Tauson var ét stort smil, da hun blev spurgt ind til beskeden, og fandt straks telefonen frem.

- Lad os se. Han så matchbolden, tror jeg. Eller hele kampen. Han skrev ’smil’ og ’tillykke’, og så må vi ses senere, siger Clara Tauson.

De to danske tennistalenter er nærmest jævnaldrende og har været venner siden barnsben.

Foto: Matthieu Mirville/DPPI / ipa-age/Ritzau Scanpix

Den dag i dag er der stadig et tæt bånd mellem dem.

- Jeg snakkede med ham inden kampen, og vi har et godt forhold, smiler Clara Tauson.

Holger Rune har tidligere fortalt, at han glæder sig over, at Clara Tauson endelig er tilbage i en Grand Slam efter et år med nedtur på nedtur.

Foto: TIZIANA FABI/Ritzau Scanpix

Annonce:

Han håber, at de får tid til at ses i løbet af turneringen, selvom han indrømmer, at det kan blive svært tidsmæssigt at få det passet ind i programmet.

- Det er meget hektisk, når man spiller turnering. Det er ikke så ofte, vi kan snakke. Vi havde egentlig aftalt at tage en frokost her på et tidspunkt.

- Men det er meget med træning, behandling, fysisk træning, restitution. Prøve at have så rolige dage som muligt. Som du ved, er Grand Slams meget krævende, siger Holger Rune.