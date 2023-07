Særlig detalje: Har den altid med i tasken

At sportsstjerner har overtroiske ritualer er ikke noget nyt fænomen.

Men Holger Rune har en særlig maskot med i tennistasken, som nok vil få nogen til at løfte øjenbryn.

Under et pressemøde op til Wimbledon blev danskeren spurgt ind til et videoklip, hvor man kan se, at der ligger en bamse fra Anders Matthesen-filmen 'Ternet Ninja' i hans tennistaske.

- Den der Ninja der … I kender vist godt den der Ternet Ninja-film? Genial film by the way. Jeg havde en Ninja-bamse i tasken, der bragte held og lykke, siger Holger Rune og fortæller, at bamsen stadig har en plads i tasken.

- Jeg har stadig ninjaen, siger den unge tennisstjerne.

Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Sammen med bamsen lå i øvrigt en tandbøjle. Men den er blevet smidt ud for længst.

- Jeg har den ikke mere, skal det lige siges. Det var dengang, jeg skulle have rettet tænder. Den lå der, fordi jeg skulle huske at tage den på, siger Holger Rune.

Annonce:

'Ternet Ninja'-bamsen er ikke den eneste usædvanlige ting, der finder vej til Holger Runes tennistaske.

Sidste år fortalte Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet, at Haribo-vingummibamser var en fast del af inventaret.

- Førhen spiste han kun bananer, men de indeholder slet ikke nok sukker, i forhold til det han skal have.

- Derfor skal der mere sukker ind i timen. Enten via rosiner, andet tørret frugt og energigels eller altså de famøse vingummibamser. Sidstnævnte er ikke det værste at køre ned, lød det fra Aneke Rune dengang.