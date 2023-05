Særligt forhold: - En fantastisk ven

Det er fire år siden, de stod over for hinanden sidst. Dengang som juniorer i finalen i Australian Open i 2019.

Clara Tauson slog Leylah Fernandez og tog sin første Grand Slam på juniorniveau.

Clara Tauson og Leylah Fernandez i Australian Open-finalen på juniorniveau i 2019. Foto: Mark Baker/Ritzau Scanpix

Onsdag får vi en gentagelse af Australian Open-finalen. Denne gang på seniorniveau og på det røde grus i Roland Garros.

Meget vand er løbet under broen siden, men Clara Tauson husker stadig deres sidste møde.

- Jeg husker det tydeligt. Det var en fed kamp, siger Clara Tauson.

Hun og Leylah Fernandez har kendt hinanden, siden de var helt små.

- Jeg tror, vi har spillet mod hinanden fire gange som juniorer. Hun er en fantastisk ven, siger Clara Tauson.

Clara Tauson tog sejren i Australian Open-finalen i 2019, men meget er sket siden. Foto: Mark Baker/Ritzau Scanpix

Selvom danskeren trak det længste strå i Melbourne i 2019, er der ingen tvivl om favoritværdigheden i dag, mener Clara Tauson.

- Alt pres ligger på hende.

I 2021 opnåede Leylah Fernandez sit største resultat nogensinde, da hun gik i finalen i US Open. Siden har hun ligget stabilt i verdenstoppen, mens Clara har kæmpet med skader og ranglisteplacering.

- Hun er US Open-finalist og er altid i top 50. Jeg tror bare, jeg er glad for at være her og få mulighed for at bevise mit værd. Forhåbentlig kan jeg gøre det godt, siger Clara Tauson.

Clara Tauson vandt stensikkert sin kamp i første runde mod Aliaksandra Sasnovich. Foto: Matthieu Mirville/DPPI /ipa-age/Ritzau Scanpix

Ligesom Clara Tauson husker Leylah Fernandez stadig finaleopgøret i 2019.

- Det er nogle år siden nu, men jeg husker det som en meget, meget hård kamp.

- Hun er en ekstremt kraftfuld spiller. En rigtig god spiller, siger hun.

På WTA's verdensrangliste, der blev opdateret mandag, er Leylah Fernandez oppe som nummer 49, mens Tauson er nede som nummer 127.

Siden de mødtes sidst, har Leylah Fernandez været i US Open-finalen på seniorniveau. Det skete i 2021. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Men det skal man ikke lade sig narre af ifølge den canadiske modstander.

- Hun nåede top 50 nogenlunde samtidig med mig. Men så fik hun skader og måtte stoppe i en periode. Hun arbejder hårdt, ligesom alle andre spillere gør her, siger Leylah Fernandez.

Clara Tauson og Leylah Fernandez mødes i anden runde i Roland Garros onsdag aften.